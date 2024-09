Lucchese, ecco gli orari dall'ottava di andata alla seconda di ritorno

Altri articoli in Porta Elisa News

Di fronte ci sarà una delle favorite per vincere il girone B. In queste prime uscite i marchigiani hanno collezionato 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nonostante la retrocessione, quest'estate la società ha deciso comunque di puntare su Massimo Carrera in panchina.

Intitolato a Cino e Lillo Del Duca, imprenditori della zona e tifosissimi dei bianconeri, lo stadio di Ascoli fu inaugurato nel 1962, con i lavori che erano invece partiti nel 1955: ecco come è strutturato, le sue modifiche e la sua storia

Gli accertamenti medici effettuati hanno fortunatamente escluso lo stiramento. Il giocatore ha accusato un'elongazione del flessore sinistro ed è improbabile che possa scendere in campo per il match di domenica contro l'Ascoli, si spera di recuperarlo con la Pianese

Nonostante gli evidenti limiti tecnici, ancora una volta messi in mostra, non mancano segnali confortanti da parte della squadra: prima di tutto la grinta, l'orgoglio e la personalità dei molti leader presenti in squadra: qualità che indubbiamente la passata stagione erano mancate e che in Serie C possono fare la...