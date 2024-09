Porta Elisa News



Porta Elisa: proseguono gli interventi di miglioramento del prato

mercoledì, 11 settembre 2024, 16:49

In merito agli interventi condotti per il ripristino del manto erboso dello Stadio Porta Elisa, l'amministrazione comunale si è fatta carico della spesa necessaria e si è affidata a una ditta specializzata di esperienza nel settore che ha iniziato i lavori nel breve periodo di intervallo estivo fra una stagione sportiva e la successiva.

"In base alle indicazioni fornite dai tecnici intervenuti – sempre in stretto contatto anche in questi giorni con l'amministrazione - le condizioni ottimali del tappeto erboso – si legge in una nota del Comune – saranno raggiunte per la fine di settembre e l'inizio ottobre. La ditta ha effettuato anche le operazioni meccaniche necessarie al contenimento delle specie infestanti per il miglioramento della superficie di gioco. La maggiore uniformità sarà raggiunta anche grazie alle semine di Lolium perenne, una delle erbe da campo più versatili e resistenti al calpestio.