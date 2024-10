Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: il Perugia

venerdì, 4 ottobre 2024, 08:12

di gianluca andreuccetti

Il pareggio maturato contro il Milan B ha lasciato tanto rammarico alla Lucchese. I rossoneri hanno gettato al vento una grande occasione per avvicinarsi alle zone che contano della classifica. Non c'è tempo però per piangersi addosso. Domenica alle 17:30, la formazione di Gorgone scenderà in campo allo stadio "Curi" contro il Perugia, gara valida per l'8^giornata di Serie C.

La classifica è cortissima, a testimonianza del grande equilibrio al quale stiamo assistendo nel girone B. La Pantera, settima, ha tre punti in più rispetto al Perugia, che non sta attraversando un bel momento di forma. L'ultimo successo del Grifo risale al 30 agosto, contro la Spal. Più di un mese senza vincere. Nonostante alcune voci parlassero di un possibile cambio in panchina, dopo il pareggio contro l'Entella, la società ha deciso di andare avanti con mister Formisano.

Va detto che in estate, il Perugia ha salutato diversi calciatori importanti: basti pensare a Iannoni e Paz (passati al Sassuolo) e Vulikic (ceduto alla Sampdoria). In entrata, sono arrivati giovani di buone speranze, come il classe 2004 Di Maggio e il 2006 Plaia, che ha lasciato la Roma in prestito. In vista della sfida di domenica sera, Formisano potrebbe fare a meno dell'infortunato Daniele Montevago (capocannoniere del Grifo con 5 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia).

La Lucchese non ha degli ottimi trascorsi contro il Perugia. L'ultimo successo rossonero risale all'11 dicembre 2005, con la sfida del Porta Elisa che finì per 1-0. Decisiva fu la rete firmata da Simone Masini.