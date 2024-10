Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Meritavamo molto, molto di più"

venerdì, 11 ottobre 2024, 22:46

Pari amaro, molto amaro per mister Gorgone che recrimina per la sfortuna, ma anche per il fallo su Costantino nel primo tempo: "Se non è rigore è espulsione perché era ultimo uomo al limite dell'area: il fallo di Costantino o è espulsione o è rigore, quello di Perugia in confronto non è paragonabile. Sono episodi che spostano la partita. Per errori arbitrali ci mancano tre-quattro punti. Ottimo secondo tempo, nel primo potevamo fare meglio. Credo meritassimo molto molto di più, ma ho rivisto la squadra delle altre otto partite e mezzo. Certo sono rammaricato, il risultato sposta clamorosamente il giudizio. I pari con Pianese, Milan e Sestri sono davvero poco per quanto visto. Non so quante occasioni si vedono nelle altre partite, andrà meglio la prossima volta se il Signore vorrà".

"Grande curva che ha sostenuto per tutto il tempo capendo gli sforzi dei ragazzi. Bene chi ha sostituito in difesa, bravi Fazzi, Dumbravanu e Frison. Antoni? Un fastidio nella rifinitura, non ho voluto rischiare, servono giocatori che stanno bene. Sono contento anche per come è entrato Magnaghi, Costantino deve recuperare la forma. Sono molto fiducioso ma dobbiamo rimanere con le antenne diritte per tutta la gara".