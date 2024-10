Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Fino a questo momento abbiamo raccolto poco. Su Costantino e Fazzi..."

sabato, 5 ottobre 2024, 15:56

di gianluca andreuccetti

Torna in campo la Lucchese, che domani affronterà alle ore 17:30 allo stadio "Curi" il Perugia. In conferenza stampa, ha parlato mister Gorgone: "Gucher e Fedato sono indisponibili. Per il resto sono tutti a disposizione, compresi Costantino e Fazzi. La rosa è ampia e ho bisogno di calciatori che stiano bene fisicamente".

Di fronte ci sarà una squadra che non sta attraversando un buon momento di forma: "Il Perugia la reputo una formazione di livello. Come noi, ha raccolto meno di quanto in realtà meritasse. Sarà una partita impegnativa dal punto di vista fisico e tecnico, in uno stadio di un'altra categoria. Il dato di fatto è che ha una rosa di livello, con un allenatore giovane e coraggioso. Nell'ultima partita, hanno dovuto fare a meno di elementi chiave, come Sylla e Matos, ad esempio. Sette partite sono poche, i valori alla lunga usciranno fuori".

La Lucchese, dopo 7 giornate, ha 2 punti in meno rispetto ad un anno fa: "Non mi piace fare paragoni. Rispetto allo scorso anno, ho a disposizione una squadra più operaia e che soprattutto non molla mai nei momenti di difficoltà. L'anno scorso, uno degli elementi di forza era la tecnica individuale. Tornando al presente, è oggettivo che fino a questo momento abbiamo raccolto poco. Contro il Milan è stata un'occasione sprecata".