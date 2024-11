Servono l'orgoglio e la grinta per togliersi dai guai

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 24 novembre 2024, 16:35

I granata occupano il sedicesimo posto e in questo momento si trovano in zona playout, a un solo punto proprio dalla Pantera: fino a questo momento hanno collezionato 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte e hanno sette punti in meno rispetto ad un anno fa.

domenica, 24 novembre 2024, 15:25

Il tecnico alla vigilia della gara con il Pontedera: "L'incontro con i tifosi? Posso solo ringraziarli per come si sono comportati. Abbiamo parlato di tante cose, loro vogliono solo chiarezza, è stato giusto fare un incontro e sono sicuro che lunedì ci daranno una mano in una partita molto complicata"

venerdì, 22 novembre 2024, 20:23

I prossimi giorni potrebbero segnare la definitiva svolta con la formalizzazione dell'accordo: per l'inizio della settimana, salvo imprevisti, è atteso l'arrivo a Lucca dell'amministratore delegato Ray Lo Faso che si recherà finalmente in Comune per illustrare come stanno esattamente lo cose: sinora a Palazzo Orsetti non è rivelato il nome...

venerdì, 22 novembre 2024, 14:49

Stando a quanto trapela, la misteriosa e segreta trattativa per la cessione della società è ormai pressoché conclusa, il che significa che arriverà un nuovo proprietario di cui nessuno a Lucca ha non ha potuto valutare intenzioni e solidità finanziaria: almeno il sindaco deve essere informato non a giochi fatti