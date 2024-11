Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Campobasso

venerdì, 1 novembre 2024, 17:40

di gianluca andreuccetti

Trasferta in Molise per la Lucchese, che domenica alle ore 15:00 affronta il Campobasso, gara valida per la 13^giornata del campionato di Serie C. Tre punti nelle ultime cinque gare per i rossoneri, chiamati ad una grande prestazione.

In pochi si sarebbero aspettati un inizio del genere da parte dei Lupi. In classifica, il Campobasso si trova in piena zona playoff, al settimo posto a quota 19 punti. L'ultima sconfitta risale al 14 settembre scorso, contro la Torres. Da quel momento in poi, sono arrivate 4 vittorie e 4 pareggi, fermando anche squadre del calibro della Ternana.

Dopo aver vinto il campionato di Serie D, la proprietà ha optato per grossi cambiamenti, affidando la guida tecnica a Piero Braglia (nella foto). In questa prima parte di stagione, il Campobasso è sceso in campo con il 3-5-2. Diversi i calciatori da tenere sott'occhio: uno di questi è l'ex Modena e Sampdoria Lorenzo Di Stefano, autore di 5 reti in 9 presenze. Il punto di forza di questa squadra è la fase difensiva, con soli 8 gol subiti (seconda miglior difesa del girone B). Gli ex di questa partita sono Benassai e Di Nardo, con quest'ultimo che ha vestito la maglia della Lucchese nella stagione 2018-19. L'ultimo confronto risale al 1979: in quell'occasione, a vincere fu la formazione molisana.