Lucchese-Pontedera: 2-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

lunedì, 25 novembre 2024, 23:30

Tre giocatori sopra tutti, con il centravanti che lotta e segna, il fantasista che dà spettacolo e a centrocampo Gemignani dà sostanza ma l'impegno è di tutti, bene il rientro di Gasbarro in difesa: le pagelle di Gazzetta

lunedì, 25 novembre 2024, 23:09

L'attaccante: ""Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere".

lunedì, 25 novembre 2024, 22:51

Il tecnico rossonero: ""Un successo che va oltre i tre punti. Colgo l'occasione per ringraziare i tifosi che ci sono stati vicini e che in settimana hanno espresso la loro opinione in modo molto civile

lunedì, 25 novembre 2024, 22:50

L'amministratore delegato rossonero: "Non c'è niente di immediato e non ci sono scadenze imminenti, ci stiamo guadando attorno. Ma ripeto: ad oggi non c'è nessun problema relativo alle scadenze. Abbiamo ricevuto parecchi manifestazioni di interesse"