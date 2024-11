Porta Elisa News



Magnaghi: "Ripartiamo da questa compattezza"

lunedì, 25 novembre 2024, 23:09

Sala stampa per Simone Magnaghi e Edoardo Saporiti, i due principali protagonisti della serata che ha riportato i rossoneri alla vittoria. Il bomber ha messo il suo terzo gol in nove presenze: "Inutile dire che era fondamentale vincere oltretutto non si vinceva in casa da un po', l'approccio è stato importante, c'era voglia di invertire il trend, poi c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati ma è uscito il carttere la voglia di combattere, che è quello che la gente chiede e sono aspetti che ci devono accompagnare sempre. E' stata una settimana pesante, ma fa parte del gioco, ci sono degli aspetti in cui uno si deve guardare dentro, e farsi l'analisi di coscienza. Al di là del volersi schierare con l'allenatore dovevamo assumerci responsabilità. Dobbiamo dare il 120 per cento nel quotidiano per uscire da questa situazione, dobbiamo rimanere compatti. Ripartiamo da questa compattezza e limitiamo gli errori, partendo dal lavoro settimanale".

Anche per Saporiti è la terza rete in rossonero: "C'era voglia di dimostrare dopo Terni qualcosa, il mister aveva già fatto tanto. Il gol? Volevo prima stoppare poi ho deciso di tirare: è andata bene, meno sulla punizione, peccato. Avevamo qualcosa da dare ai tifosi prima di tutto a chi si fa tanti chilometri per starci al fianco "