Palmisani squalificato per due turni

martedì, 5 novembre 2024, 18:15

E' costata due giornate di squalifica il "raptus" del portiere della Lucchese Lorenzo Palmisani che nella partita di Campobasso si era reso incredibilmente protagonista di un calcio apparentemente senza motivo concreto a un avversario in area e che era costato il rigore e l'espulsione. Palmisani è stato sanzionato per due turni per "avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone tra le mani a gioco in svolgimento, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere".

Una giornata di stop anche per l'allenatore rossonero Giorgio Gorgone "per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo essere già stato richiamato dall’Arbitro reiterava il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava il predetto comportamento nei confronti del IV Ufficiale". Nel Legnago, prossimo avversario della Lucchese, fermato per un turno Alberto Ricci Basso.