Mister Gorgone: "Ai giocatori ho chiesto coraggio e intraprendenza, doti che hanno mostrato di avere"

domenica, 8 dicembre 2024, 17:56

Match delicato, forse delicatissimo per i rossoneri e per il loro allenatore che ormai stazionano nelle parti basse della classifica: quella con l'Arezzo, anche leggendo le dichiarazioni del direttore generale Conte rilasciate al suo ufficio stampa, sembra essere una gara da dentro o fuori. La probabile formazione

venerdì, 6 dicembre 2024, 20:11

Attraverso l'ufficio stampa rossonero, parla il direttore generale: "Non c’è spazio per indugi o immobilismo: dobbiamo procedere con rapidità e determinazione. L’obiettivo è ricompattare tutta l’organizzazione, a ogni livello. Ai tifosi chiedo un ulteriore sforzo: abbiamo bisogno del loro supporto"

giovedì, 5 dicembre 2024, 12:28

Derby delicato per i rossoneri: l'Arezzo, che occupa il sesto posto in classifica, non vince dal 26 ottobre contro la Spal. Da quel momento in poi sono arrivati 4 pareggi e 2 sconfitte che hanno allontanato gli amaranto dalla zona nobile della classifica

martedì, 3 dicembre 2024, 17:45

Filtra ottimismo per il recupero di Sabbione e Magnaghi in vista della sfida contro gli amaranto. La nota negativa è la più che probabile assenza di Catanese, che contro la Vis Pesaro ha riportato una frattura alle ossa nasali e che, per consentire il rientro anticipato, potrebbe indossare una maschera...