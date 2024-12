Porta Elisa News



Obbligatorio provarci

sabato, 14 dicembre 2024, 13:59

Non sarà facile uscire indenni dal campo di Sassari, ma la Lucchese deve provarci dando seguito alla buona, per quanto infelice, gara disputata contro l'Arezzo. Davanti gli uomini di mister Gorgone (per lui due turni di squalifica: lo sostituirà il vice Testini) si troveranno una Torres quarta forza del campionato che ha raggranellato decisamente più punti lontano dal Vanni Sanna: davanti al proprio pubblico, tre vittorie, tre pari e tre sconfitte, segno che qualcosa, rispetto alle sei vittorie lontano dalla Sardegna non va al meglio.

Non per questo sarà una gara agevole, tutt'altro: la classifica è quella che è, gli infortunati fioccano (l'ultimo è Magnaghi che era in un buon momento di forma), i rossoneri paiono girare a vuoto ma anche essere colpiti da una serie di circostanze sfavorevoli, un cerchio che va interrotto se non si vuole compromettere la permanenza in categoria, e sempre in attesa di un mercato, quello di gennaio, che deve per forza offrire rinforzi. Lucchese che dovrebbe scendere in campo ancora una volta con la difesa a quattro, ecco la probabile formazione: Palmisani, Gemignani, Fazzi, Gasbarro, Visconti, Gucher (Catanese), Tumbarello, Antoni, Quirini, Saporiti, Costantino (Sasanelli).