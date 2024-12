Torres-Lucchese: 0-0 al 20' st Saporiti sfiora l'incrocio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 14 dicembre 2024, 13:59

Non sarà facile uscire indenni dal campo di Sassari, ma la Lucchese deve provarci dando seguito alla buona, per quanto infelice, gara disputata contro l'Arezzo. Davanti gli uomini di mister Gorgone (squalificato, lo sostituirà il vice Testini) si troveranno una Torres quarta forza del campionato: la probabile formazione

venerdì, 13 dicembre 2024, 17:05

Il vice di Gorgone parla della gara di Sassari: "La Torres dispone di giocatori di grande livello sulle fasce e sulla trequarti del campo, ma dobbiamo essere concentrati su di noi impegnandoci a dare il massimo.

giovedì, 12 dicembre 2024, 16:30

I sardi occupano il quarto posto in classifica e sono ancora in corsa per la promozione diretta, con la vetta della classifica distante sette punti. Nell'ultimo turno, i rossoblù si sono imposti per 1-2 in casa del Carpi, ritrovando un successo che mancava dal 2 novembre scorso

giovedì, 12 dicembre 2024, 09:06

Con i lavori iniziati nel 1921 e terminati solo un anno dopo, lo stadio Vanni Sanna di Sassari è uno degli stadi più antichi in circolazione, anche se da quando il Re Vittorio Emanuele III pose la prima pietra, durante una sua visita nell'isola, è cambiato tutto e resta praticamente...