Porta Elisa News



Longo: "Stiamo procedendo alla cessione delle quote"

giovedì, 6 febbraio 2025, 14:34

di emanuela lo guzzo

Trascorsi i quindici giorni indicati dalla nuova proprietà in sede di conferenza stampa di presentazione, come quelli necessari a definire gli accordi con gli investitori di Sanbabila srl, non c'è ancora alcuna comunicazione in merito. Da martedì 4 febbraio abbiamo provato a contattare invano il presidente Longo che nella giornata di oggi ha però provveduto a rispondere così almeno ai nostri messaggi.

Questo lo scambio:

GL: "Presidente, martedì sono scaduti i 15 giorni che ci avevate indicato come termine ultimo per informare sugli investitori della Lucchese. Stiamo provando a chiamarla da due giorni ma continuiamo a non ricevere risposta e a non essere ricontattati. É possibile avere queste informazioni da Lei o da chiunque altro? Ci sembra un atto dovuto verso la Lucchese, verso la gente che ha veramente a cuore questi colori e verso quei tifosi che, incondizionatamente e nonostante tutta questa incertezza, continuano a macinare km in nome di una fede verso la quale non state dimostrando il rispetto che merita. Confidiamo in una sua risposta. Grazie".

Longo: " A parte che anche noi abbiamo a cuore la Lucchese e stiamo lavorando per questo, i 15 giorni non sono un atto giuridico perentorio. Comunque in questa giornata stiamo facendo le cessioni".

GL: "A volte la parola data vale si più di un atto giuridico perentorio. Comunque va bene, grazie per la risposta e ci dica quando possiamo contattarla per avere maggiori dettagli".

Longo: "La parola data l'ho rispettata infatti stiamo procedendo alla cessione delle quote con un giorno di ritardo visto che i 15 giorni scadevano ieri. Quindi quello che dico faccio solitamente".