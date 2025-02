Lucchese, il sito ufficiale è la fiera delle cariche defunte

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 5 febbraio 2025, 08:29

E' in provincia di Varese, precisamente a Solbiate Arno, che il Milan B ha scelto la sua base per gli incontri casalinghi: si tratta dell'impianto, non lontano da Milanello, intitolato a Felice Chinetti, un paracadutista italiano morto durante la Seconda guerra mondiale

martedì, 4 febbraio 2025, 20:31

Nico Venturi, addetto stampa rossonero dall'autunno del 2023, ha ufficializzato le sue dimissioni dalla Lucchese. Lo ha fatto attraverso il proprio profilo Instragram: "In questo momento, non riesco più a farlo. Per me, almeno per un po' non sarà più domenica, ma sono sicuro che sarà solo un "Arrivederci""

martedì, 4 febbraio 2025, 08:13

Mercato che ha visto molti movimenti sia entrata che in uscita, ma sulla qualità complessiva permangono seri dubbi: tanti, troppi giocatori che sembrano scommesse con poche presenze e una capacità realizzativa che tende allo zero. Fazzi ceduto negli ultimi minuti di mercato

lunedì, 3 febbraio 2025, 20:58

Giorgio Galli, classe 1996, è l'acquisto più rilevante dell'ultima giornata di mercato. Galli arriva con un contratto per un anno e mezzo dal Lecco dove ha disputato gli ultimi campionati. Ecco gli altri arrivi e le cessioni di queste ore finali: tutti o quasi con poche presenze