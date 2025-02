Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Sestri Levante

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 18 febbraio 2025, 20:47

Claudio Ferrarese è tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club rossonero. Sollevato dall'incarico appena tre settimane fa, ieri era in panchina al "Porta Elisa", in occasione della sfida contro il Grifo. Richiamato dal dg Veli, Ferrarese è tornato per provare a portare avanti un impegno iniziato lo...

martedì, 18 febbraio 2025, 20:33

Il dottore commercialista che da anni si occupa di svolgere il ruolo da revisore della Lucchese: "Sarà il 21 febbraio, in ogni caso chi si dimette resta in carica per l'ordinaria amministrazione. La società non può restare in questo stallo.

martedì, 18 febbraio 2025, 15:06

Il presidente della Figc e della Lega Pro all'unisono di dichiarano preoccupati per lo stato di molte squadre della serie C e promettono di cambiare le regole e renderle più stringenti

martedì, 18 febbraio 2025, 13:42

Un’ora di confronto con lo staff, poi la scelta, almeno per il momento, di andare avanti, nonostante il mancato pagamento e una società ormai inesistente dopo le dimissioni di Longo. Brutte notizie da capitan Tumbarello, stamani in stampelle: per lui si teme la distorsione del ginocchio destro