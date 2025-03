Porta Elisa News



Un nuovo ostacolo da superare

venerdì, 21 marzo 2025, 12:04

Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà il Legnago. Scontro diretto spartiacque per i rossoneri che, in caso di vittoria, metterebbero nel mirino la salvezza diretta. Mister Testini (che sostituirà lo squalificato Gorgone) potrebbe ripartire dall'undici iniziale visto contro il Campobasso, ma con qualche novità. Tra i pali ci sarà Melgrati, in difesa Gucher si è ristabilito da un piccolo attacco influenzale avuto in settimana e dovrebbe quindi essere confermato sul centro-destra. A completare il reparto, Benedetti e Rizzo. Out invece Gasbarro, che contro il Campobasso era già in diffida.

Per quanto riguarda il centrocampo, dall'infermeria arrivano buone e cattive notizie. Da registrare il recupero di Ballarini, in ballottaggio con Galli per una maglia da titolare. Sulla sinistra, rientra dalla squalifica Antoni, con Visconti, Catanese e Gemignani a completare il reparto. La nota dolente è l'assenza di capitan Tumbarello, che potrebbe però recuperare in vista della sfida contro la Ternana, e che seguirà i compagni comunque il quel di Legnago. In attacco pochi dubbi, con la conferma della coppia formata da Magnaghi e Selvini, con Fedato pronto a subentrare a gara in corso. Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Gucher; Antoni, Ballarini (Galli), Visconti, Catanese, Gemignani; Magnaghi, Selvini. All: Testini