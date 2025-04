Al fianco dei rossoneri

Porta Elisa News



sabato, 26 aprile 2025, 18:02

Tre punti per poi guardare cosa farà il Sestri Levante a Carpi. La Lucchese, in una delle ennesime stagioni travagliate della sua esistenza, affronta nell'ultimo turno di campionato la Torres al Porta Elisa: ai rossoneri, a un passo dalla salvezza diretta, servirebbero una vittoria e che contemporaneamente il Sestri Levante non cogliesse tre punti a Carpi, oppure un pari a patto che i liguri perdano in Emilia e il Legnago non vinca ad Ascoli. Altrimenti saranno play out, con ogni probabilità proprio con il Sestri. Tante combinazioni, ma, prima di tutto, sarà bene provare a centrare la vittoria e poi vedere cosa sarà successo.

Mister Gorgone recupera Galli, acciaccatosi nel turno infrasettimanale di Arezzo, ma che dovrebbe farcela così come Tumbarello, non ancora al meglio. In difesa rientrano Gucher e Rizzo di fatto ricostituendo il pacchetto arretrato che sinora ha dato più garanzie, niente da fare invece per Ballarini. Ecco la probabile formazione: Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo, Antoni, Gemignani, Welbeck, Visconti, Galli (Saporiti), Selvini, Magnaghi. Fischio d'inizio alle 16,30: la speranza e che i tifosi si stringano intorno alla squadra che tra mille difficoltà sta facendo il possibile per centrare la salvezza sul campo.