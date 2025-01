Porta Elisa News



Mercato, Lucchese ancora ferma al palo

lunedì, 27 gennaio 2025, 10:03

di gianluca andreuccetti

Ultima settimana di mercato per la Lucchese, con il Ds Ferrarese al lavoro per regalare a mister Gorgone nuovi colpi in entrata in vista di quest'ultima parte di stagione. In attesa di capire se ci saranno nuovi sviluppi sul fronte societario, il focus rimane sulla salvezza, con i rossoneri chiamati adesso a dare continuità dopo il successo contro l'Ascoli.

In attacco, sono due i profili valutati nelle ultime ore dalla dirigenza. Come raccolto dalla nostra redazione, la Pantera ha messo gli occhi sul centravanti della Triestina Eetu Vertainen. Nativo di Espoo in Finlandia, ha vestito le maglie tra le altre di Hjk Helsinki e Lienfield, squadra che milita nella massima serie dell'Irlanda del Nord. Arrivato a Trieste nel 2023, con i biancorossi ha collezionato 6 reti e 4 assist in 38 presenze. Da un punto di vista tattico, può essere impiegato sia come prima punta che come esterno offensivo o trequartista.

Sempre per l'attacco, la Lucchese ha mostrato interesse anche per Easton Ongaro del Novara. Canadese ma con passaporto italiano, ha avuto diverse esperienze in Romania, Danimarca e Usa. Acquistato dagli azzurri durante il mercato invernale dello scorso anno, in questa stagione ha segnato 7 reti in 23 presenze. Alto 198 cm, può giocare sia come prima punta che come esterno offensivo.

Nei prossimi giorni, dovrebbe perfezionarsi anche l'arrivo tra i pali di Davide Barosi. Il classe 2000, di proprietà dell'Ascoli, non ha partecipato alla trasferta a Catania del Giugliano, squadra nella quale ha militato in questi 6 mesi. In tal senso, resta da capire il futuro di Lorenzo Palmisani: non è escluso un suo rientro anticipato al Frosinone.