Rassegna stampa: Lucchese, la vetta è di nuovo a un passo

lunedì, 27 gennaio 2020, 09:24

I tre punti raccolti non senza sofferenza contro il Ghiiborgo rilanciano le ambizioni di classifica dei rossoneri, come si legge dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola che sottolineano la prova di Iadaresta, Nannelli e Coletta, oltre all'eurogol di Nolé.

Il Tirreno apre così: "Derby alla Lucchese, il Ghiviborgo resiste un tempo e poi crolla. Nella prima frazione Coletta para un rigore e i rossoneri subiscoo gli ospiti. Nella ripresa la squadra decolla con la rete di Iadaresta e l'eurogol di Nolé". Monaco elogia lo spirito di gruppo: "Trasformati dopo l'intervallo". E ancora: "Il diesse Deoma vigile sul mercato e tra domani e mercoledì potrebbe arrivare un giocatore di Lega Pro per rinforzare il centrocampo". Lavezzini deluso: "Per oltre un'ora abbiamo giocato alla pari".

La Nazione titola: "Lucchese vince il derby è a -1 dalla vetta. La Lucchese torna a vincere nel derby col Ghiviborgo, a andare a segno Iadaresta e Nolé. Prima del via un miuto di raccoglimento per onorare la piccola Giulia Salotti". Monaco: "Sono tre punti pesantissimi, graziati nel primo tempo (che on mi è piaciuto) bravi nella ripressa a crederci per restare ai vertici". E ancora: "Coletta e Nannelli sono i migliori, ok Pagnini e Borgia".

Corriere dello Sport-Stadio: "Caronnese-Prato botta e risposta, festa Lucchese, Seravezza tris, Savona sì". Nessun titolo su Gazzetta dello Sport e Tuttosport. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.