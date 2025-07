Bcl, accordo a tre

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 27 giugno 2025, 14:42

siglato l'accordo con i "cugini" del Nuovo Basket Altopascio, realtà di spicco nel panorama cestistico provinciale, dotata di un ottimo settore giovanile e di una prima squadra appena promossa in Divisione Regionale 2

mercoledì, 25 giugno 2025, 23:05

I ragazzi della prima squadra e la stessa rappresentanza della società si sono ritrovati tra le mura dell'abitazione di Gian Paolo Drocker, attorniati da una calda e conviviale atmosfera; tanti i volti amici con i quali si sono intrattenuti

mercoledì, 25 giugno 2025, 15:28

Si è concluso nei giorni scorsi, con una serata ricca di emozioni, l'anno sportivo del Club Scherma Lucca TBB. Nella sede del club, associati, amici, familiari, rappresentanti delle autorità locali e della Federazione Italiana Scherma si sono ritrovati per la tradizionale cena di fine stagione

lunedì, 23 giugno 2025, 18:58

Un inizio d'estate a tutta birra per il Basketball Club Lucca protagonista in ben 3 categorie nel 3x3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, attraverso il Comitato regionale toscano. In palio, sia per la Under 14, che per la Under 16 e per la Under 18 ci sarà il titolo di...