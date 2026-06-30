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Roma amara per Christopher Lucchesi

lunedì, 6 luglio 2026, 16:25

Si è concluso anzitempo il Rally di Roma Capitale di Christopher Lucchesi, impegnato nel fine settimana scorso in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione, il Rally di RomaCapitale, valido sia per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco che per il Campionato Europeo Rally.

Il portacolori di FC Competition, affiancato alle note da Enrico Bracchi, è stato costretto al ritiro al termine della prima tappa in seguito a una sfortunata uscita di strada avvenuta durante la quinta prova speciale. L'episodio ha provocato il danneggiamento di un disco freno della loro Lancia Ypsilon Rally4, preparata da GF Racing, rendendo impossibile la prosecuzione della gara.

L'appuntamento capitolino rappresentava un'importante occasione per Lucchesi e Bracchi, chiamati a riscattare la sofferta trasferta del Rally Due Valli e a difendere le posizioni di vertice conquistate nella stagione: il terzo posto nella classifica provvisoria del Campionato Italiano e il quarto nel prestigioso Trofeo Lancia.

La gara era iniziata con sensazioni decisamente positive. Nelle prime fasi della sfida, infatti, l'equipaggio aveva mostrato un passo competitivo, dopo cinque prove speciali, infatti, la coppia era riuscita a disputare integralmente soltanto una prova, a causa delle numerose interruzioni provocate da episodi che avevano coinvolto concorrenti partiti davanti a loro. Un contesto che ha reso difficile trovare continuità, senza però impedire a Lucchesi di esprimere un ritmo in linea con i migliori interpreti della categoria, compresi i protagonisti del campionato continentale.

La svolta negativa è arrivata nel corso della quinta prova speciale. Affrontando una curva a sinistra inserita in un tratto particolarmente veloce, dove il dispositivo "antitaglio" era stato spostato rispetto alle indicazioni precedenti, Lucchesi ha dovuto correggere leggermente la traiettoria. La vettura è così scivolata verso l'esterno della carreggiata andando a urtare un muretto. Un impatto apparentemente contenuto, ma sufficiente a compromettere seriamente il disco freno e a costringere l'equipaggio al ritiro.

Intervento di Christopher Lucchesi: "È un vero peccato perché stavamo affrontando una gara complicata da interpretare, con tante interruzioni che non ci avevano permesso di trovare il giusto ritmo, ma le sensazioni erano comunque positive. La vettura si comportava bene e i riferimenti cronometrici confermavano che potevamo giocarci un risultato importante. Nell'occasione dell'incidente ho semplicemente corretto la traiettoria in un punto molto veloce e la macchina è scivolata verso l'esterno. L'urto è stato più lieve di quanto potesse sembrare, ma purtroppo ha causato un danno che non ci ha consentito di proseguire. Dispiace soprattutto per la squadra e per tutti coloro che lavorano con grande impegno dietro le quinte e dispiace anche per la classifica, visto che questa gara dava punti maggiorati. Adesso guardiamo avanti con determinazione, concentrandoci sui prossimi appuntamenti del campionato".

Christopher Lucchesi continua anche nel 2026 a ricoprire il ruolo di "ambasciatore" del patrimonio e della cultura di Bagni di Lucca, incarico che l'Amministrazione Comunale gli ha affidato già da tempo. Un impegno significativo e di grande responsabilità che il pilota accoglie con orgoglio e senso di appartenenza: onorato per il rinnovo del patrocinio, nel corso dell'intera stagione sportiva proseguirà con determinazione nel promuovere e valorizzare il territorio che lo ha visto nascere e crescere.