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Rudy Michelini è quarto assoluto al Rally Internazionale Casentino, terzo nel confronto di IRC Challenge

martedì, 30 giugno 2026, 09:52

È un quarto posto assoluto, impreziosito dalla terza posizione nel confronto valido per l'International Rally Challenge, il bilancio di Rudy Michelini al Rally Internazionale Casentino, terzo appuntamento dell'International Rally Cup. Il pilota lucchese, portacolori di Movisport, ha condiviso l'abitacolo della Skoda Fabia RS curata da P.A. Racing con Nicola Angilletta, confermando ancora una volta la bontà del pacchetto tecnico a disposizione.

Una prestazione concreta e di alto profilo, quella espressa sulle selettive prove speciali della provincia di Arezzo, condizionata soltanto da un testacoda accusato sulla prova speciale "Rosina". L'episodio ha costretto Michelini ad effettuare una manovra, con una perdita di secondi preziosi che ha inevitabilmente inciso sull'esito finale della gara. Nonostante l'inconveniente, il pilota lucchese è riuscito a mantenere un ritmo elevato, trovando nella lunga e impegnativa "Talla" il contesto ideale per esprimere tutto il proprio potenziale, confermando le ottime sensazioni già evidenziate nelle precedenti occasioni di confronto.

Il risultato consente a Michelini di consolidare la propria posizione nelle classifiche dell'International Rally Cup, proseguendo un percorso di costanza e competitività iniziato al Rallye Elba e confermato anche al Rally Internazionale del Taro.

"È andato tutto alla perfezione, al netto del testacoda sulla Rosina - il commento di Rudy Michelini al termine della gara. "Sulla prova speciale Talla, la più lunga e difficile della competizione, riesco sempre ad esprimermi bene e questo è sicuramente confortante. Ringrazio il team e tutti coloro che ci hanno seguito posso contare su un pacchetto tecnico di assoluto livello".

L'International Rally Cup tornerà protagonista a fine ottobre con il Rally delle Colline Metallifere e Pomarance, appuntamento conclusivo della stagione, dove Michelini sarà chiamato a confermare quanto di positivo espresso nel corso dell'intero campionato.