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Bcl, Evangelisti è il nuovo tecnico

giovedì, 25 giugno 2026, 12:53

Marco Evangelisti è il nuovo tecnico del Bcl che si è fatto conoscere sul parquet d'Italia, come giocatore dotato di grande talento, una guardia molto temuta in campo che girava con percentuali al tiro da top player. E ha sempre dimostrato negli anni, sia da giocatore che da allenatore, una grande dedizione ai colori per i quali gioca, tanto che il suo inizio di carriera come allenatore nasce proprio mentre ancora gioca a basket ad Agrigento. Il suo inizio da allenatore avviene prima con le giovanili, sempre ad Agrigento, poi si avvicina a casa per indossare la felpa Amaranto dell'Arezzo.Anche qui il percorso è stato dei più classici, giovanili, assistente in prima squadra e infine allenatore capo della C Gold, conquistando la B interregionale dopo aver eliminato il BCL nei quarti di finale.

Queste le sue prime parole "Ho scelto Lucca perché si è dimostrata con i fatti, nel corso degli anni, una società che vuole crescere, che si è dimostrata nel tempo con una progettualità chiara, personalmente volevo fare un salto di categoria, appena ho ricevuto la chiamata del Direttore Sportivo, sona stato felicissimo ed ho accettato subito, ripeto il BCL ha una chiara progettualità e l'ho visto in questi anni ogni volta che le nostre strade si sono incrociate. Il BCL vuole crescere ancora e per me questa era la migliore scelta professionale che potessi fare.

Evangelisti non ha poi dimenticato di mandare un messaggio anche alla grande tifoseria del BCL " Sono felicissimo e carichissimo di essere a Lucca, ho visto negli anni crescere sempre più il suo pubblico, Lucca è una città che vuole la pallacanestro e io sono davvero carico come non mai e di sicuro metterò tutto me stesso e quello che serve a lottare per la causa.

Ho vito il pubblico lucchese crescere nel tempo e dare un forte segnale di presenza nei play off appena terminati. Un pubblico così è davvero il sesto uomo in campo e farò di tutto perché continui ad essere orgoglioso del BCL, un abbraccio a tutti e a presto" La dirigenza del BCL nell'augurare buon lavoro a Evangelisti si dice certa che con il suo ingresso sulla panchina biancorossa, la squadra troverà ulteriori stimoli per crescere ancora e dire la sua nel nuovo ed impegnativo campionato di B nazionale