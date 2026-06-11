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Sicurezza stradale e manutenzione dei viadotti: l'importanza delle piattaforme aeree sottoponte

lunedì, 22 giugno 2026, 08:39

La rete viaria del nostro Paese rappresenta una delle opere ingegneristiche più complesse e affascinanti d'Europa. Caratterizzata da una geomorfologia prevalentemente montuosa e collinare, l'Italia conta decine di migliaia di ponti, viadotti e sottopassi che collegano quotidianamente milioni di persone, imprese e merci. Negli ultimi anni, l'attenzione pubblica e istituzionale si è concentrata fortemente sulla necessità di garantire la massima sicurezza viadotti, un tema cruciale che non riguarda solo la fluidità del traffico ma, prima di tutto, la salvaguardia della vita umana.

Molte di queste strutture strategiche sono state realizzate nei decenni del boom economico e richiedono oggi un monitoraggio costante e interventi mirati di manutenzione stradale per contrastare i naturali fenomeni di invecchiamento dei materiali, come la carbonatazione del calcestruzzo e la corrosione delle armature metalliche.

La gestione preventiva delle infrastrutture stradali è l'unico strumento efficace per evitare guasti strutturali e chiusure improvvise che danneggerebbero gravemente l'economia nazionale e la mobilità dei cittadini. Per fare ciò, gli enti gestori e le imprese appaltatrici devono pianificare ispezioni visive e strumentali estremamente dettagliate. Non si tratta semplicemente di riparare i danni visibili in superficie, ma di mappare lo stato di salute interno delle strutture attraverso carotaggi, prove ultrasoniche e analisi chimiche approfondite. Questa attività richiede un approccio metodologico rigoroso e l'impiego di tecnologie all'avanguardia capaci di superare le barriere fisiche imposte dall'architettura stessa dei ponti. I moderni protocolli ministeriali impongono controlli periodici stringenti, dividendo le ispezioni in ordinarie e straordinarie, ciascuna mirata a verificare l'evoluzione dello stato di conservazione di ogni singola trave, pila o giunto di dilatazione.

Lavorare in pendenza negativa: le difficoltà tecniche dell'ispezione sottoponte

Quando si tratta di ispezionare o riparare un viadotto, la sfida operativa principale risiede nell'accessibilità dei punti d'intervento. Se la parte superiore dell'impalcato, ovvero la carreggiata dove transitano normalmente i veicoli, è facilmente raggiungibile, la situazione cambia radicalmente quando è necessario operare al di sotto di essa. Questa particolare condizione operativa viene definita lavoro in pendenza negativa, poiché l'operatore deve muoversi dal piano stradale verso il basso, posizionandosi sotto la struttura per effettuare l'ispezione ponti.

Le normali attrezzature di sollevamento, come i cestelli telescopici o i pantografi, sono progettate per lavorare dal basso verso l'alto, partendo da una superficie d'appoggio solida e piana. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, al di sotto di un viadotto non vi è un terreno accessibile: possono esserci fiumi, linee ferroviarie attive, centri abitati o gole profonde centinaia di metri. Posizionare un mezzo a terra diventa quindi tecnicamente impossibile. Inoltre, calarsi dall'alto con funi e imbracature, sebbene sia una tecnica utilizzata in determinati contesti estremi, presenta forti limiti in termini di mobilità, trasporto di attrezzature pesanti e comfort operativo, aumentando esponenzialmente i rischi per i tecnici. Per questo motivo, l'utilizzo di piattaforme sottoponte specifiche rappresenta l'unica reale soluzione in grado di coniugare precisione tecnica e protezione assoluta dei lavoratori. Montare ponteggi fissi sospesi è un'altra opzione teorica, ma richiede tempi di installazione lunghissimi, costi esorbitanti e la parziale o totale interruzione del traffico per settimane, un lusso che la moderna logistica non può assolutamente permettersi.

Tecnologia By-Bridge: come funzionano le piattaforme aeree speciali

Per rispondere a queste specifiche esigenze ingegneristiche e logistiche è stata sviluppata una classe di macchinari straordinariamente sofisticata: la tecnologia by-bridge. Si tratta di piattaforme aeree speciali montate su autocarro, dotate di un braccio articolato con una cinematica invertita. Invece di estendersi verso il cielo, il braccio è progettato per scavalcare lateralmente le barriere di sicurezza o i guardrail del ponte, per poi svilupparsi verso il basso e, infine, ripiegarsi sotto l'impalcato stradale.

Questo meccanismo crea una vera e propria passerella o un cestello sospeso nel vuoto, parallelo alla superficie inferiore del ponte. Gli ingegneri e gli operai possono così camminare e lavorare in una postazione stabile, dotata di prese elettriche e pneumatiche per l'utilizzo di strumenti di lavoro. Esistono principalmente due tipologie di questi mezzi: le piattaforme a cestello, ideali per ispezioni rapide e interventi puntuali, e le piattaforme a passerella, che offrono un piano di calpestio molto ampio (talvolta lungo oltre dieci metri) per permettere a più operai di lavorare contemporaneamente su ampie porzioni di intradosso.

La versatilità di queste macchine consente di coprire ampie aree di lavoro con un solo posizionamento del veicolo sul piano stradale. Un altro aspetto fondamentale è l'impatto sul traffico: le piattaforme speciali occupano solitamente una sola corsia di marcia sul ponte, consentendo la circolazione dei veicoli sulle corsie rimanenti e azzerando la necessità di chiudere completamente l'arteria stradale.

I vantaggi del noleggio di attrezzature speciali per i cantieri stradali

L'acquisto e la gestione di macchinari così avanzati comportano investimenti finanziari notevoli e costi di manutenzione ordinaria e straordinaria particolarmente elevati per qualsiasi impresa edile o stradale. Per questa ragione, il noleggio di piattaforme aeree specifiche per il sottoponte rappresenta una scelta strategica più conveniente e flessibile. Ricorrere a soluzioni di noleggio consente alle aziende di disporre della tecnologia più adatta per ogni singolo progetto, pagando esclusivamente per il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, trasformando i costi fissi in costi variabili facilmente preventivabili.

In questo contesto, affidarsi a un partner leader come Giffi Noleggi garantisce standard di eccellenza unici sul mercato. Con una flotta costantemente rinnovata e oltre 40 sedi operative distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale, Giffi assicura la massima affidabilità e tempi di consegna rapidi.

Ogni macchina viene sottoposta a controlli meticolosi e testata ad ogni rientro in sede, eliminando il rischio di fermi cantiere e garantendo la piena conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre, per operare su queste macchine complesse, Giffi offre corsi di formazione specifici per il rilascio del patentino PLE, garantendo che il personale di cantiere sia perfettamente addestrato.

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