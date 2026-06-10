Si separano le strade del Bcl e coach Olivieri

Rubriche
sabato, 20 giugno 2026, 14:37
Si chiude il rapporto tra l'allenatore che ha riportato il basket in B Nazionale e il club biancorosso che con una nota ufficializza la separazione all'indomani della vittoria in campionato.
"Il Basketball Club Lucca – si legge nella nota – desidera esprimere a Leonardo Olivieri la più profonda gratitudine per l'impegno e la serietà con la quale ha allenato la prima squadra in questi tre anni. Fin dal primo anno ha conseguito risultati molto importanti, conducendo la squadra ai quarti di finale dei Play-off nel campionato 2023/24".
"Nel suo secondo mandato – prosegue la nota – ha raggiunto la finale e quest'anno, nel campionato 2025/26, ha coronato il suo lavoro con la promozione in B Nazionale, un grande risultato che ha riportato il BCL nel basket che conta. A Leonardo Olivieri vanno ancora i più sentiti ringraziamenti per il bellissimo percorso di crescita che ha realizzato conducendo il BCL in una nuova dimensione. A lui auguriamo per il suo futuro le migliori soddisfazioni personali e professionali".
domenica, 14 giugno 2026, 23:02
I biancorossi, davanti a un Palatagliate tutto esaurito, battono Mens Sana Siena per 80 a 58 in gara tre e volano in Serie B nazionale con pieno merito: gara condotta praticamente quasi dall'inizio con i ragazzi di coach Olivieri praticamente impeccabili e in grado di riportare Lucca finalmente in un'altra...
sabato, 13 giugno 2026, 18:47
Tutto esaurito per il Bcl che si gioca la promozione per accedere alla B Nazionale in gara 3 contro Mens Sana Siena: due squadre in saluti per un incontro che si annuncia palpitante: palla a due alle ore 19
giovedì, 11 giugno 2026, 08:48
La storica promozione in Eccellenza, conquistata al primo anno di attività femminile, non rappresenta un punto d’arrivo ma l’inizio di un percorso più ampio. Alla Folgor Marlia si guarda già avanti, con l’obiettivo di consolidare il progetto e strutturare in maniera sempre più organica il movimento femminile
mercoledì, 10 giugno 2026, 22:53
I biancorossi escono sconfitti per 92-77 nella seconda gara contro i senesi che in un palazzetto ribollente hanno la meglio e rinviano tutto a gare tre in programma domenica prossima al Palatagliate dove si deciderà chi verrà promosso