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Si separano le strade del Bcl e coach Olivieri

sabato, 20 giugno 2026, 14:37

Si chiude il rapporto tra l'allenatore che ha riportato il basket in B Nazionale e il club biancorosso che con una nota ufficializza la separazione all'indomani della vittoria in campionato.

"Il Basketball Club Lucca – si legge nella nota – desidera esprimere a Leonardo Olivieri la più profonda gratitudine per l'impegno e la serietà con la quale ha allenato la prima squadra in questi tre anni. Fin dal primo anno ha conseguito risultati molto importanti, conducendo la squadra ai quarti di finale dei Play-off nel campionato 2023/24".

"Nel suo secondo mandato – prosegue la nota – ha raggiunto la finale e quest'anno, nel campionato 2025/26, ha coronato il suo lavoro con la promozione in B Nazionale, un grande risultato che ha riportato il BCL nel basket che conta. A Leonardo Olivieri vanno ancora i più sentiti ringraziamenti per il bellissimo percorso di crescita che ha realizzato conducendo il BCL in una nuova dimensione. A lui auguriamo per il suo futuro le migliori soddisfazioni personali e professionali".