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Bcl, dal Friuli arriva Colussa

sabato, 18 luglio 2026, 08:37

Il Basketball Club Lucca dà il benvenuto ad Andrea Colussa, un'ala grande o come si dice oggi un 4 tiratore di 26 anni alto due metri e due. Si presenta al BCL con un bagaglio di esperienze molto importante. Originario della provincia di Udine inizia a muovere i primi passi in una piccola società, poi nell'APU per tutte le giovanili, chiudendo con la società udinese giocando nella Under 18 Ecc.
Da Udine a Treviso, poi alla Stella Azzurra, dove si incrocia con Gianmarco Drocker, poi ancora a Roma in C Gold con la Fortitudo Pallacanestro.
L'anno seguente risale l'italico stivale per approdare a Mantova in A2, ancora un cambio di provincia per entrare nel roster della Scaligera Verona sempre in A2.

Di nuovo un trasferimento, questa volta in B Nazionale, a Oleggio, dove trova Andrea Del Debbio come compagno di squadra. Un nuovo cambio di casacca per Colussa lo porta ad indossare quella del PSA Sant'Antimo in B nazionale ed ancora B nazionale prima a Fiorenzuola e infine alla Siaz Piazza Armerina. Andrea Colussa ha all'attivo oltre 300 partite realizzando ben 2106 punti a una media di 6,3 a partita con il suo score personale di 28 punti.

Così si è voluto presentare Colussa "Un saluto a tutti i tifosi, spero di vedervi presto al palazzetto tutti insieme, sono sicuro che ci divertiremo."

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