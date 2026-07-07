Bcl, dal Friuli arriva Colussa

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sabato, 18 luglio 2026, 08:37
Il Basketball Club Lucca dà il benvenuto ad Andrea Colussa, un'ala grande o come si dice oggi un 4 tiratore di 26 anni alto due metri e due. Si presenta al BCL con un bagaglio di esperienze molto importante. Originario della provincia di Udine inizia a muovere i primi passi in una piccola società, poi nell'APU per tutte le giovanili, chiudendo con la società udinese giocando nella Under 18 Ecc.
Da Udine a Treviso, poi alla Stella Azzurra, dove si incrocia con Gianmarco Drocker, poi ancora a Roma in C Gold con la Fortitudo Pallacanestro.
L'anno seguente risale l'italico stivale per approdare a Mantova in A2, ancora un cambio di provincia per entrare nel roster della Scaligera Verona sempre in A2.
Di nuovo un trasferimento, questa volta in B Nazionale, a Oleggio, dove trova Andrea Del Debbio come compagno di squadra. Un nuovo cambio di casacca per Colussa lo porta ad indossare quella del PSA Sant'Antimo in B nazionale ed ancora B nazionale prima a Fiorenzuola e infine alla Siaz Piazza Armerina. Andrea Colussa ha all'attivo oltre 300 partite realizzando ben 2106 punti a una media di 6,3 a partita con il suo score personale di 28 punti.
Così si è voluto presentare Colussa "Un saluto a tutti i tifosi, spero di vedervi presto al palazzetto tutti insieme, sono sicuro che ci divertiremo."
giovedì, 16 luglio 2026, 14:15
Un nuovo diciannovenne alla corte di coach Marco Evangelisti. Il Basketball Club Lucca ha stretto un accordo con il classe 2007 Davide Pittana, un play di un metro e 93 centimetri che in pochi anni, partendo dalla sua Sommacampagna è riuscito a scalare diverse categorie fino ad arrivare al debutto...
martedì, 14 luglio 2026, 14:43
Il Basketball Club Lucca inserisce nel roster 2026/27 una giovane promessa proveniente dal capoluogo lombardo. Giovanni Cortellino è un'ala grande classe 2007 per due metri di altezza e una struttura fisica che si fa notare
martedì, 7 luglio 2026, 19:09
Nella stagione 2026/2027 sarà il vice allenatore della Juniores Regionale, affiancando mister Davide Donati, con il quale condividerà il lavoro quotidiano all’insegna della crescita tecnica, della cultura del sacrificio e della valorizzazione dei ragazzi
martedì, 7 luglio 2026, 19:03
Carlo Balducci è il primo vero colpo di mercato che il BCL mette a segno: una guardia/ala di 196 cm, classe 2002, in forza da metà stagione al Power Basket Nocera, dove in sole 17 giornate, ha messo a referto 133 punti con una media di 7,8 a partita