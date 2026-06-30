Rubriche



Balducci arriva al Bcl

martedì, 7 luglio 2026, 19:03

Carlo Balducci è il primo vero colpo di mercato che il BCL mette a segno: una guardia/ala di 196 cm, classe 2002, in forza da metà stagione al Power Basket Nocera, dove in sole 17 giornate, ha messo a referto 133 punti con una media di 7,8 a partita e un personale di 16, con percentuali da gran giocatore, con il 38% da tre, il 59% da due e il 73% dai liberi

Balducci è un giocatore made in BCL, con molta esperienza alle spalle, acquisita nel tempo grazie agli importanti ingaggi ricevuti da prestigiosi club, le cui radici affondano tra gli anni 45 e 60, che hanno fatto la storia della pallacanestro in Italia. Ha iniziato con le giovanili del BCL per esordire sempre a Lucca da giovanissimo in C gold poi si è spostato a Ferrara per far parte della under 18 eccellenza, girando con oltre 15 punti a partite.

Sempre a Ferrara ha potuto saggiare la serie A2, l'anno successivo si trasferì alla Pallacanestro Molinella, poi successivamente a Cassino, per approdare con il trasferimento definitivamente in serie B Nazionale E' poi passato ad un'altra società blasonata, la Virtus Padova, poi a Ozzano sempre in B e infine alla Power Basket Nocera.

Balducci oltre ad essere un giocatore di qualità e sostanza è anche un gradito ritorno, dopo tanto girare, ha deciso di tornare a giocare tra le mura che lo hanno visto nascere. Il Bcl è certo che con il bagaglio di esperienza che si porta dietro e la forte spinta emozionale di tornare a giocare davanti ai suoi concittadini, saprà dare un importante contributo alla squadra nel prossimo campionato 2026-27 di serie B Nazionale.