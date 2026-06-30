Balducci arriva al Bcl

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martedì, 7 luglio 2026, 19:03
Carlo Balducci è il primo vero colpo di mercato che il BCL mette a segno: una guardia/ala di 196 cm, classe 2002, in forza da metà stagione al Power Basket Nocera, dove in sole 17 giornate, ha messo a referto 133 punti con una media di 7,8 a partita e un personale di 16, con percentuali da gran giocatore, con il 38% da tre, il 59% da due e il 73% dai liberi
Balducci è un giocatore made in BCL, con molta esperienza alle spalle, acquisita nel tempo grazie agli importanti ingaggi ricevuti da prestigiosi club, le cui radici affondano tra gli anni 45 e 60, che hanno fatto la storia della pallacanestro in Italia. Ha iniziato con le giovanili del BCL per esordire sempre a Lucca da giovanissimo in C gold poi si è spostato a Ferrara per far parte della under 18 eccellenza, girando con oltre 15 punti a partite.
Sempre a Ferrara ha potuto saggiare la serie A2, l'anno successivo si trasferì alla Pallacanestro Molinella, poi successivamente a Cassino, per approdare con il trasferimento definitivamente in serie B Nazionale E' poi passato ad un'altra società blasonata, la Virtus Padova, poi a Ozzano sempre in B e infine alla Power Basket Nocera.
Balducci oltre ad essere un giocatore di qualità e sostanza è anche un gradito ritorno, dopo tanto girare, ha deciso di tornare a giocare tra le mura che lo hanno visto nascere. Il Bcl è certo che con il bagaglio di esperienza che si porta dietro e la forte spinta emozionale di tornare a giocare davanti ai suoi concittadini, saprà dare un importante contributo alla squadra nel prossimo campionato 2026-27 di serie B Nazionale.
martedì, 7 luglio 2026, 19:09
Nella stagione 2026/2027 sarà il vice allenatore della Juniores Regionale, affiancando mister Davide Donati, con il quale condividerà il lavoro quotidiano all’insegna della crescita tecnica, della cultura del sacrificio e della valorizzazione dei ragazzi
lunedì, 6 luglio 2026, 16:25
Il pilota lucchese, affiancato da Bracchi sulla Lancia Ypsilon Rally4, si è fermato nella prima tappa per una "toccata" posteriore quando era a ridosso del podio della corsa per le due ruote motrici in una situazione molto complessa. Rammarico per l'occasione dei punti maggiorati che la gara capitolina assegnava
sabato, 4 luglio 2026, 12:18
Domenica 5 luglio dalle ore 21 con ingresso libero, serata dedicata a festeggiare questi importanti risultati, saranno presenti i ragazzi della Dr1, la prima squadra del BCL, gli staff tecnici, i dirigenti, e ospiti che si alterneranno sul palco per brevi interventi, la serata si chiuderà con un brindisi e...
martedì, 30 giugno 2026, 09:52
Il pilota lucchese archivia il terzo appuntamento dell'International Rally Cup con una prestazione di alto livello, penalizzata soltanto da un testacoda sulla prova speciale "Rosina". Determinante il ritmo espresso sulla lunga "Talla", dove ha confermato tutta la competitività del pacchetto tecnico