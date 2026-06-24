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Bcl, ecco la festa

sabato, 4 luglio 2026, 12:18

Il Basketball club Lucca festeggia le due importanti promozioni conquistate in chiusura del campionato 2025/26 e invita tutti i suoi tifosi a unirsi ai festeggiamenti.

In ordine cronologico, il primo grande traguardo raggiunto dal BCL è stato il salto di categoria ottenuto dalla Divisione Regionale 2. Una squadra che al termine di un combattutissimo campionato ha staccato il biglietto per i play-off, per diventarne l'assoluta protagonista. La Dr2 è riuscita, con carattere e caparbietà, a imporsi in trasferta in gara tre della finale, ottenendo il passaggio alla Divisione Regionale 1, fino a pochi anni fa chiamata serie D.

La seconda promozione è arrivata al termine di un quinquennio dove il lavoro duro non è mai mancato, nel quale anno dopo anno la prima squadra del BCL ha saputo alzare l'asticella con la giusta gradualità per arrivare pronta al grande salto, che ha riportato il basket lucchese nei campionati nazionali. Aver conquistato la promozione al campionato di B nazionale al termine di un campionato assolutamente dominato ha significato coronare un grande sogno che merita di essere condiviso con i tantissimi appassionati e tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra

Domenica 5 luglio dalle ore 21 con ingresso libero, ci sarà una serata dedicata a festeggiare questi importanti risultati, saranno presenti i ragazzi della Dr1, la prima squadra del BCL, gli staff tecnici, i dirigenti, e ospiti che si alterneranno sul palco per brevi interventi, la serata si chiuderà con un brindisi e una fetta di torta.