Rudy Michelini cerca conferme al Rally Internazionale Casentino

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giovedì, 25 giugno 2026, 08:40
Saranno le prove speciali del Rally Internazionale Casentino, l'imminente banco di prova per Rudy Michelini, atteso nel fine settimana in provincia di Arezzo per il terzo appuntamento di International Rally Cup 2026. Il pilota lucchese, portacolori di Movisport, si presenterà al via affiancato da Nicola Angilletta sulla Skoda Fabia RS curata da P.A. Racing, con l'obiettivo di alimentare il soddisfacente trend evidenziato nei primi due appuntamenti della serie.
Dopo il Rallye Elba e il Rally Internazionale del Taro, Michelini occupa infatti la quinta posizione nella classifica assoluta dell'International Rally Cup ed è secondo in quella proposta dall'International Rally Challenge: un bilancio che conferma la competitività espressa nei due precedenti appuntamenti e che alimenta allettanti prospettive in ottica campionato. L'ultimo impegno, il Rally Internazionale del Taro, ha visto il pilota lucchese chiudere in quinta posizione assoluta e terzo tra i protagonisti dell'IRC Challenge, al termine di una gara interpretata in costante crescita. Una prestazione che ha confermato l'efficacia del pacchetto tecnico e la capacità dell'equipaggio di mantenersi stabilmente nelle posizioni di vertice del campionato.
Il Rally Internazionale Casentino entrerà nel vivo venerdì 26 giugno con la partenza ufficiale prevista alle ore 20.15 dalla Ferrantina e con la tradizionale prova spettacolo di Bibbiena ad inaugurare il confronto agonistico. Sabato 27 giugno gli equipaggi saranno chiamati ad affrontare le prove speciali Rosina, Dama, Crocina e la lunga e selettiva Talla, da sempre giudice finale della competizione prima dell'arrivo conclusivo fissato alle ore 22.20 in Viale Garibaldi, a Bibbiena.
mercoledì, 24 giugno 2026, 09:35
l pilota lucchese, reduce dalla recente delusione al Rally Valsugana - dove un problema all'idroguida lo ha costretto a un prematuro ritiro - è pronto a rimettersi al volante. Per l'occasione, a dettare le note sulla BMW M3 curata dal Team Moto Cars di Lucca ci sarà, per la prima...
lunedì, 22 giugno 2026, 08:39
La rete viaria del nostro Paese rappresenta una delle opere ingegneristiche più complesse e affascinanti d'Europa. Caratterizzata da una geomorfologia prevalentemente montuosa e collinare, l'Italia conta decine di migliaia di ponti, viadotti e sottopassi che collegano quotidianamente milioni di persone, imprese e merci
sabato, 20 giugno 2026, 14:37
Si chiude il rapporto tra l'allenatore che ha riportato il basket in B Nazionale e il club biancorosso che con una nota ufficializza la separazione all'indomani della vittoria in campionato: "A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il bellissimo percorso di crescita che ha realizzato conducendo il BCL in...
domenica, 14 giugno 2026, 23:02
I biancorossi, davanti a un Palatagliate tutto esaurito, battono Mens Sana Siena per 80 a 58 in gara tre e volano in Serie B nazionale con pieno merito: gara condotta praticamente quasi dall'inizio con i ragazzi di coach Olivieri praticamente impeccabili e in grado di riportare Lucca finalmente in un'altra...