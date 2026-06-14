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Rudy Michelini cerca conferme al Rally Internazionale Casentino

giovedì, 25 giugno 2026, 08:40

Saranno le prove speciali del Rally Internazionale Casentino, l'imminente banco di prova per Rudy Michelini, atteso nel fine settimana in provincia di Arezzo per il terzo appuntamento di International Rally Cup 2026. Il pilota lucchese, portacolori di Movisport, si presenterà al via affiancato da Nicola Angilletta sulla Skoda Fabia RS curata da P.A. Racing, con l'obiettivo di alimentare il soddisfacente trend evidenziato nei primi due appuntamenti della serie.

Dopo il Rallye Elba e il Rally Internazionale del Taro, Michelini occupa infatti la quinta posizione nella classifica assoluta dell'International Rally Cup ed è secondo in quella proposta dall'International Rally Challenge: un bilancio che conferma la competitività espressa nei due precedenti appuntamenti e che alimenta allettanti prospettive in ottica campionato. L'ultimo impegno, il Rally Internazionale del Taro, ha visto il pilota lucchese chiudere in quinta posizione assoluta e terzo tra i protagonisti dell'IRC Challenge, al termine di una gara interpretata in costante crescita. Una prestazione che ha confermato l'efficacia del pacchetto tecnico e la capacità dell'equipaggio di mantenersi stabilmente nelle posizioni di vertice del campionato.

Il Rally Internazionale Casentino entrerà nel vivo venerdì 26 giugno con la partenza ufficiale prevista alle ore 20.15 dalla Ferrantina e con la tradizionale prova spettacolo di Bibbiena ad inaugurare il confronto agonistico. Sabato 27 giugno gli equipaggi saranno chiamati ad affrontare le prove speciali Rosina, Dama, Crocina e la lunga e selettiva Talla, da sempre giudice finale della competizione prima dell'arrivo conclusivo fissato alle ore 22.20 in Viale Garibaldi, a Bibbiena.