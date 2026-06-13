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Lenci di nuovo in gara al Rally Lana Storico per ritrovare il sorriso

mercoledì, 24 giugno 2026, 09:35

Questo fine settimana Mauro Lenci torna in pista al Rally Lana Storico, a Biella, prestigioso appuntamento del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS).Il pilota lucchese, reduce dalla recente delusione al Rally Valsugana - dove un problema all'idroguida lo ha costretto a un prematuro ritiro - è pronto a rimettersi al volante. Per l'occasione, a dettare le note sulla BMW M3 curata dal Team Moto Cars di Lucca ci sarà, per la prima volta, il copilota locale Matteo Zanetti.

I passi avanti nello sviluppo della vettura bavarese, già evidenti al Rally del Grappolo in Piemonte, hanno subìto una battuta d'arresto in Trentino: tre prove speciali disputate con il servosterzo in panne non hanno infatti permesso di proseguire l'affinamento del setup e del bilanciamento generale, portando Lenci ad alzare bandiera bianca.

L'obiettivo primario per questo weekend è dunque ritrovare l'affidabilità e la giusta serenità alla guida della vettura tedesca, continuando a lavorare fianco a fianco con la squadra con la massima determinazione e impegno.

Mauro Lenci: "Il ritiro al Valsugana è stato un duro colpo, soprattutto perché ci ha impedito di continuare l'ottimo lavoro di sviluppo sulla BMW M3 avviato ad inizio stagione. Al Rally Lana Storico l'obiettivo principale sarà ritrovare l'affidabilità della vettura e la giusta serenità alla guida. Sarà anche occasione per debuttare al fianco di Matteo Zanetti, di certo dovremo amalgamarci come equipaggio, ma sono sicuro che, insieme al supporto fondamentale del Team Moto Cars, daremo il massimo per lasciarci alle spalle la sfortuna e riprendere la strada giusta".