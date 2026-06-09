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Bcl, è tutto vero: è B nazionale!

domenica, 14 giugno 2026, 23:02

BCL – MENS SANA

24/14 – 45/31 – 58/41 – 80/58

24/14 – 21/17 – 13/10 – 22/17

BCL: Landucci, Valentini 5, Drocker 19, Donati, Dubois 24, Barsanti 5, Simonetti 7, Del Debbio 7, Pierini 6, Pichi 2, Trentin 5, Cirrone. All. Olivieri, ass. Di Giambattista,

Mens Sana: Belli, Pannini, Perin 7, Calviani, Cerchiaro 7, Yarbanga 12, Pucci 3, Buffo 12, Cesretti, Nepi 2, Prosek 10 , Jokic 5. All. Vecchi, ass. Zanotti, ass. Innocenti

Palla scodellata, due minuti di gioco e sul tabellone si legge 7-7 un punteggio che la dice lunghissima sul ritmo con il quale è iniziato il match.I primi ad andare a canestro sono Dubois e Yarbanga, poi si è fatto vedere Valentini e Drocker sostenuti dai 1600 assiepati sugli spalti del palatagliate.Un primo quarto che per il momento si distacca da quanto accaduto nei due precedenti confronti.11-11 dopo cinque minuti di gioco del primo quarto.Per la Mens Sana prova ad allungare Nepi, ma dal BCL risponde Pierini.Mens Sana che prova ad aggrapparsi ai liberi per stare al passo di un BCL extra cinico e risolutivo, Drocker, Pierini e Del Debbio infiammano il palazzo portando il BCL al 24-14 a 60 alla prima sirena.

Si riparte con Barsanti da tre, ma è pronto Pucci a rispondere per le rime dalla distanza, è un secondo quarto con le due squadre più attente in difesa, ma Barsanti trova gli spazi giusti e colpisce ancora da tre, poi Drocker da due che azzerano il lavoro di Prosek e sempre Drocker prova a strappare ancora realizzando il 34-21.

Senesi di nuovo sui liberi per un, uno su due con Yarbanga, mentre Pierini non si lascia sfuggire l'occasione e da sotto si porta sul 36-24.

Poi è Dubois in percussione per altri due punti e il 38-24 con tre minuti e mezzo al riposo lungo.

La Mens Sana si conquista un nuovo giro in lunetta per un due su tre, a replicare, questa ci pensano Pichi e Dubois per il 42-27 con due giri di cronometro al riposo lungo.

Questa volta in lunetta va il BCL per il sesto tiro contro i 19 tirati dagli ospiti, è Pierini l'incaricato a tirare e per lui è uno su due, Yarbanga replica da due e Valentini è velocissimo a rispondere dall'area chiudendo il quarto sul 45-31

Si riparte con Drocker da due che porta il suo personale a quota 19 punti, il BCL poi va in Lunetta con Dubois per altri due punti ed in contropiede con Simonetti per il 51-31 E' un BCL molto concentrato attento che si è attestato sul più 20 rispondendo canestro su canestro alla Mens Sana. 55-37 con i biancoverdi di nuovo in lunetta per tirare il venticinquesimo libero contro gli 8 del BCL.

Liberi che fanno scendere il gap a meno 17 con trenta secondi scarsi alla terza sirena, con palla in mano agli ospiti che provano la conclusione dalla distanza, ma ad opporsi questa volta è il ferro.

Ultimo quarto di una finale tesissima, i dieci minuti più difficili da gestire di tutto il campionato.Il BCL si dovrà aspettare una sfuriata epica da parte della Mens Sana, mentre per i biancoverdi sono gli ultimi minuti a disposizione per recuperare il meno 16 e cercare di ribaltare per uscire dal Palatagliate con la coppa in mano. Il gioco si è fatto frammentato e i biancoverdi hanno ormai fatto il solco sulla lunetta dalle tante volte che ci sono transitati sopra.

Simonetti da sotto pareggia il conto con i precedenti liberi di Buffo, poi il Palatagliate esplode, tutti con le braccia alzate, il Sig.Simonetti dagli oltre 6 metri si inventa una tripla da paura, poi Trentin da liberi mette altri due punti per il 65-47 con quattro e 31 al termine.Yarbanga per i biancoverdi va a tirare il trentunesimo libero, 66-49 con tre minuti al termine con le due squadre che ormai hanno esaurito il bonus e si fronteggiano quasi esclusivamente con i tiri liberi.

Più 18, un macigno sulle spalle della Mens Sana e solo una manciata di secondi per recuperarli, 72-52 e il pubblico da il via ai festeggiamenti per l'imminente promozione in serie B nazionale. Onore alla Mens Sana avversario sempre temibile in campionato e nei play-off che ha però dovuto inchinarsi ad un BCL per 80-58 al termine di una partita condotta dall'inizio alla fine che ha proiettato tutto quanto il Basketball Club Lucca in serie B Nazionale.