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Bcl, arriva anche Seck

lunedì, 20 luglio 2026, 12:07

Ancora una new entry in casa del Basketball Club Lucca: si tratta di Magaye Seck, un centro di 201 centimetri con 6,5 punti di media e 7,1 rimbalzi a partita, cestisticamente di formazione italiana, nato nel 2001 in Senegal, dove ha iniziato a praticare la pallacanestro.

A 15 anni arriva in Italia al Petrarca Padova, da lì il salto nell'Orange Bassano nell'under 16 Eccellenza.Per qualche anno si alterna tra Padova e Bassano, giocando in under 18 Eccellenza e in serie C Gold.Nel 2020 fa il grande salto, viene chiamato alla corte del Derthona Basket in A2, poi Bergamo e Piacenza sempre in A2, successivamente scende a Roseto in serie B, poi due stagioni con la Fiorenzuola in B nazionale e infine lo scorso anno nel PSA Sant'Antimo.

Un giovane che in pochi anni è riuscito ad accumulare esperienze più che preziose in A2 e in B che saranno molto utili al BCL per affrontare la prossima stagione sportiva.

Queste le sue prime parole "Ringrazio i dirigenti della società e lo staff tecnico che mi ha voluto a Lucca. So che l'ambiente e i molti tifosi del club sono caldissimi e questo mi dà grande forza. Non vedo l'ora di conoscere tutti e di contribuire insieme ai miei nuovi compagni e allo staff a creare un gruppo solido e unito. Sono motivatissimo a dare il massimo insieme a tutti voi. Mi dicono che la città è bellissima, per me sarà un onore viverci.Forza Lucca."