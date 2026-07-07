Bcl, arriva anche Seck

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lunedì, 20 luglio 2026, 12:07
Ancora una new entry in casa del Basketball Club Lucca: si tratta di Magaye Seck, un centro di 201 centimetri con 6,5 punti di media e 7,1 rimbalzi a partita, cestisticamente di formazione italiana, nato nel 2001 in Senegal, dove ha iniziato a praticare la pallacanestro.
A 15 anni arriva in Italia al Petrarca Padova, da lì il salto nell'Orange Bassano nell'under 16 Eccellenza.Per qualche anno si alterna tra Padova e Bassano, giocando in under 18 Eccellenza e in serie C Gold.Nel 2020 fa il grande salto, viene chiamato alla corte del Derthona Basket in A2, poi Bergamo e Piacenza sempre in A2, successivamente scende a Roseto in serie B, poi due stagioni con la Fiorenzuola in B nazionale e infine lo scorso anno nel PSA Sant'Antimo.
Un giovane che in pochi anni è riuscito ad accumulare esperienze più che preziose in A2 e in B che saranno molto utili al BCL per affrontare la prossima stagione sportiva.
Queste le sue prime parole "Ringrazio i dirigenti della società e lo staff tecnico che mi ha voluto a Lucca. So che l'ambiente e i molti tifosi del club sono caldissimi e questo mi dà grande forza. Non vedo l'ora di conoscere tutti e di contribuire insieme ai miei nuovi compagni e allo staff a creare un gruppo solido e unito. Sono motivatissimo a dare il massimo insieme a tutti voi. Mi dicono che la città è bellissima, per me sarà un onore viverci.Forza Lucca."
sabato, 18 luglio 2026, 08:37
Il Basketball Club Lucca dà il benvenuto ad Andrea Colussa, un'ala grande. Si presenta al BCL con un bagaglio di esperienze molto importante: ha all'attivo oltre 300 partite realizzando ben 2106 punti a una media di 6,3 a partita con il suo score personale di 28 punti
giovedì, 16 luglio 2026, 14:15
Un nuovo diciannovenne alla corte di coach Marco Evangelisti. Il Basketball Club Lucca ha stretto un accordo con il classe 2007 Davide Pittana, un play di un metro e 93 centimetri che in pochi anni, partendo dalla sua Sommacampagna è riuscito a scalare diverse categorie fino ad arrivare al debutto...
martedì, 14 luglio 2026, 14:43
Il Basketball Club Lucca inserisce nel roster 2026/27 una giovane promessa proveniente dal capoluogo lombardo. Giovanni Cortellino è un'ala grande classe 2007 per due metri di altezza e una struttura fisica che si fa notare
martedì, 7 luglio 2026, 19:09
Nella stagione 2026/2027 sarà il vice allenatore della Juniores Regionale, affiancando mister Davide Donati, con il quale condividerà il lavoro quotidiano all’insegna della crescita tecnica, della cultura del sacrificio e della valorizzazione dei ragazzi