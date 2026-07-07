Prenota_head Dimensioni 940 x 150 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

Panda

Rubriche

Bcl, arriva anche Seck

lunedì, 20 luglio 2026, 12:07

Ancora una new entry in casa del Basketball Club Lucca: si tratta di Magaye Seck, un centro di 201 centimetri con 6,5 punti di media e 7,1 rimbalzi a partita, cestisticamente di formazione italiana, nato nel 2001 in Senegal, dove ha iniziato a praticare la pallacanestro.

A 15 anni arriva in Italia al Petrarca Padova, da lì il salto nell'Orange Bassano nell'under 16 Eccellenza.Per qualche anno si alterna tra Padova e Bassano, giocando in under 18 Eccellenza e in serie C Gold.Nel 2020 fa il grande salto, viene chiamato alla corte del Derthona Basket in A2, poi Bergamo e Piacenza sempre in A2, successivamente scende a Roseto in serie B, poi due stagioni con la Fiorenzuola in B nazionale e infine lo scorso anno nel PSA Sant'Antimo.

Un giovane che in pochi anni è riuscito ad accumulare esperienze più che preziose in A2 e in B che saranno molto utili al BCL per affrontare la prossima stagione sportiva.

Queste le sue prime parole "Ringrazio i dirigenti della società e lo staff tecnico che mi ha voluto a Lucca. So che l'ambiente e i molti tifosi del club sono caldissimi e questo mi dà grande forza. Non vedo l'ora di conoscere tutti e di contribuire insieme ai miei nuovi compagni e allo staff a creare un gruppo solido e unito. Sono motivatissimo a dare il massimo insieme a tutti voi. Mi dicono che la città è bellissima, per me sarà un onore viverci.Forza Lucca."

 

 

 

Banca di Pescia

bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

Panda

Altri articoli in Rubriche

sabato, 18 luglio 2026, 08:37

Bcl, dal Friuli arriva Colussa

Il Basketball Club Lucca dà il benvenuto ad Andrea Colussa, un'ala grande. Si presenta al BCL con un bagaglio di esperienze molto importante: ha all'attivo oltre 300 partite realizzando ben 2106 punti a una media di 6,3 a partita con il suo score personale di 28 punti

giovedì, 16 luglio 2026, 14:15

Bcl, arriva anche Pittana

Un nuovo diciannovenne alla corte di coach Marco Evangelisti. Il Basketball Club Lucca ha stretto un accordo con il classe 2007 Davide Pittana, un play di un metro e 93 centimetri che in pochi anni, partendo dalla sua Sommacampagna è riuscito a scalare diverse categorie fino ad arrivare al debutto...

prenota medio - Dimensioni 220 x 140 px

martedì, 14 luglio 2026, 14:43

Nuovo arrivo in casa Bcl: è Giovanni Cortellino

Il Basketball Club Lucca inserisce nel roster 2026/27 una giovane promessa proveniente dal capoluogo lombardo. Giovanni Cortellino è un'ala grande classe 2007 per due metri di altezza e una struttura fisica che si fa notare

martedì, 7 luglio 2026, 19:09

Luca Pieri torna alla Folgor Marlia

Nella stagione 2026/2027 sarà il vice allenatore della Juniores Regionale, affiancando mister Davide Donati, con il quale condividerà il lavoro quotidiano all’insegna della crescita tecnica, della cultura del sacrificio e della valorizzazione dei ragazzi

prenota medio - Dimensioni 220 x 140 px

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px