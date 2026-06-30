Luca Pieri torna alla Folgor Marlia

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martedì, 7 luglio 2026, 19:09
Folgor Marlia rafforza il proprio progetto tecnico: torna Luca Pieri al fianco di Antonio Bongiorni, Stefano Dianda e Davide Donati
La Folgor Marlia continua a investire con convinzione nel proprio settore giovanile, consolidando uno staff tecnico di assoluto livello, formato da professionisti che hanno maturato esperienze importanti nel calcio professionistico e nella formazione dei giovani.
La società è lieta di annunciare il ritorno di Luca Pieri, che andrà ad arricchire un gruppo di lavoro già composto da figure di grande esperienza come Antonio Bongiorni, Stefano Dianda e Davide Donati, confermando la volontà della società di offrire ai propri ragazzi un percorso tecnico e formativo sempre più qualificato. Luca Pieri torna a vestire i colori biancocelesti dopo una significativa esperienza da calciatore professionista con le maglie di SPAL, Alessandria, Casale e Suzzara e un successivo percorso da allenatore che lo ha visto distinguersi soprattutto nella crescita dei giovani.
Nella stagione 2026/2027 sarà il vice allenatore della Juniores Regionale, affiancando mister Davide Donati, con il quale condividerà il lavoro quotidiano all’insegna della crescita tecnica, della cultura del sacrificio e della valorizzazione dei ragazzi. Pieri sarà inoltre il responsabile di una delle due squadre Esordienti A e, insieme ad Antonio Bongiorni, seguirà il nuovo progetto dedicato alla tecnica individuale, un’iniziativa fortemente voluta dalla società per sviluppare le qualità tecniche dei giovani calciatori fin dalle categorie di base.
Antonio Bongiorni rappresenta una delle figure più autorevoli del calcio giovanile italiano. Dopo una prestigiosa carriera da calciatore professionista, ha dedicato oltre quarant’anni alla formazione dei giovani, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione di numerosi talenti approdati ai massimi livelli, tra cui Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo, Giacomo Bonaventura, Ighli Vannucchi e Tiberio Guarente. La sua esperienza continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per tutto il settore giovanile della Folgor Marlia.
Tra i punti di forza dello staff tecnico c’è anche Stefano Dianda, che nella prossima stagione guiderà la formazione Under 17. Forte di una lunga carriera tra Serie B e Serie C, con le maglie di Siena, Carrarese, Cosenza, Catanzaro, Pisa e Tuttocuoio, Dianda proseguirà il prezioso lavoro già iniziato all’interno della società, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita tecnica e umana dei ragazzi.
Con la conferma di Antonio Bongiorni e Stefano Dianda e il ritorno di Luca Pieri, la Folgor Marlia rafforza ulteriormente uno staff tecnico di grande qualità, capace di garantire continuità, competenza e una metodologia di lavoro condivisa in tutte le categorie del settore giovanile.
Il presidente Gianluca Landi dichiara: “Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti. Il ritorno di Luca Pieri arricchisce ulteriormente uno staff tecnico che può già contare su professionisti di grande valore come Antonio Bongiorni, Stefano Dianda e Davide Donati. La nostra volontà è quella di investire nelle persone e nella qualità del lavoro quotidiano, offrendo ai ragazzi le migliori opportunità di crescita, dentro e fuori dal campo.”
Il direttore generale Andrea De Luca aggiunge: “La costruzione di uno staff tecnico così qualificato non è frutto del caso, ma di una precisa scelta societaria. Abbiamo voluto dare continuità al lavoro svolto da Antonio Bongiorni, Stefano Dianda e Davide Donati, inserendo nuovamente una figura di grande esperienza come Luca Pieri. Il nostro obiettivo è creare un percorso tecnico unico, dalla Scuola Calcio alla Juniores Regionale, nel quale ogni ragazzo possa crescere seguendo una metodologia condivisa e confrontandosi quotidianamente con professionisti che hanno vissuto il calcio ad altissimi livelli. Questo è il futuro che vogliamo costruire per la Folgor Marlia.”
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