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Bcl, arriva anche Pittana

giovedì, 16 luglio 2026, 14:15

Un nuovo diciannovenne alla corte di coach Marco Evangelisti. Il Basketball Club Lucca ha stretto un accordo con il classe 2007 Davide Pittana, un play di un metro e 93 centimetri che in pochi anni, partendo dalla sua Sommacampagna è riuscito a scalare diverse categorie fino ad arrivare al debutto in A2.

Nasce a Verona e inizia a prendere confidenza con la palla a spicchi nella società scaligera. A 15 anni fa parte della Under 17 Eccellenza, l'anno dopo è nel roster della Under 19 Eccellenza Nazionale, due anni dopo il debutto in A2 e contemporaneamente nel campionato di B interregionale con la Pallacanestro San Bonifacio. L'anno seguente torna nella Scaligera Verona partecipando a due campionati, di nuovo la Under 19 Eccellenza Nazionale e la A2 dove si fa notare subito realizzando i suoi primi 4 punti nel secondo campionato di basket nazionale.

Sempre nello stesso anno, in doppio tesseramento gioca con la sua società di appartenenza e con la Cestistica Verona in serie C, dove matura esperienza e la fa da padrone, girando con 11,7 di media contribuendo al raggiungimento di quarti di finale dei play-off.

Per Davide, Lucca è un mondo tutto nuovo "non conoscevo Lucca, la città mi è piaciuta tanto e l'ambiente l'ho trovato bello e accogliente, sono rimasto davvero colpito, non conosco i miei nuovi compagni se non qualcuno di nome e non conosco nemmeno Evangelisti, per me è tutto nuovo, ma sono convinto che scegliendo il BCL ho fatto la scelta più giusta.