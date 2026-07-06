Bcl, arriva anche Pittana

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giovedì, 16 luglio 2026, 14:15
Un nuovo diciannovenne alla corte di coach Marco Evangelisti. Il Basketball Club Lucca ha stretto un accordo con il classe 2007 Davide Pittana, un play di un metro e 93 centimetri che in pochi anni, partendo dalla sua Sommacampagna è riuscito a scalare diverse categorie fino ad arrivare al debutto in A2.
Nasce a Verona e inizia a prendere confidenza con la palla a spicchi nella società scaligera. A 15 anni fa parte della Under 17 Eccellenza, l'anno dopo è nel roster della Under 19 Eccellenza Nazionale, due anni dopo il debutto in A2 e contemporaneamente nel campionato di B interregionale con la Pallacanestro San Bonifacio. L'anno seguente torna nella Scaligera Verona partecipando a due campionati, di nuovo la Under 19 Eccellenza Nazionale e la A2 dove si fa notare subito realizzando i suoi primi 4 punti nel secondo campionato di basket nazionale.
Sempre nello stesso anno, in doppio tesseramento gioca con la sua società di appartenenza e con la Cestistica Verona in serie C, dove matura esperienza e la fa da padrone, girando con 11,7 di media contribuendo al raggiungimento di quarti di finale dei play-off.
Per Davide, Lucca è un mondo tutto nuovo "non conoscevo Lucca, la città mi è piaciuta tanto e l'ambiente l'ho trovato bello e accogliente, sono rimasto davvero colpito, non conosco i miei nuovi compagni se non qualcuno di nome e non conosco nemmeno Evangelisti, per me è tutto nuovo, ma sono convinto che scegliendo il BCL ho fatto la scelta più giusta.
martedì, 14 luglio 2026, 14:43
Il Basketball Club Lucca inserisce nel roster 2026/27 una giovane promessa proveniente dal capoluogo lombardo. Giovanni Cortellino è un'ala grande classe 2007 per due metri di altezza e una struttura fisica che si fa notare
martedì, 7 luglio 2026, 19:09
Nella stagione 2026/2027 sarà il vice allenatore della Juniores Regionale, affiancando mister Davide Donati, con il quale condividerà il lavoro quotidiano all’insegna della crescita tecnica, della cultura del sacrificio e della valorizzazione dei ragazzi
martedì, 7 luglio 2026, 19:03
Carlo Balducci è il primo vero colpo di mercato che il BCL mette a segno: una guardia/ala di 196 cm, classe 2002, in forza da metà stagione al Power Basket Nocera, dove in sole 17 giornate, ha messo a referto 133 punti con una media di 7,8 a partita
lunedì, 6 luglio 2026, 16:25
Il pilota lucchese, affiancato da Bracchi sulla Lancia Ypsilon Rally4, si è fermato nella prima tappa per una "toccata" posteriore quando era a ridosso del podio della corsa per le due ruote motrici in una situazione molto complessa. Rammarico per l'occasione dei punti maggiorati che la gara capitolina assegnava