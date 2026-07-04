Nuovo arrivo in casa Bcl: è Giovanni Cortellino

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martedì, 14 luglio 2026, 14:43
Il Basketball Club Lucca inserisce nel roster 2026/27 una giovane promessa proveniente dal capoluogo lombardo. Giovanni Cortellino è un'ala grande classe 2007 per due metri di altezza e una struttura fisica che si fa notare. Cestisticamente nasce in una piccola società vicino casa, ma a sette anni si trasferisce nell'Olimpia Milano, costruendosi un percorso di successo al suo interno.
Dalla under 15 eccellenza alla under 19 eccellenza nazionale e due campionati in B interregionale con Oleggio Basket.Alias Olimpia Milano, ma con uno squalo in petto, agli ordini di coach Michele Catalani. Squadra, quella di Oleggio di grande talento che il BCL ha conosciuto nel campionato 2024/25, e con la quale ha battagliato per tutta la seconda fase del campionato per la posizione di vertice della classifica.Nel suo palmares c'è il titolo di Next Gen, il titolo nazionale under 19, il secondo posto nell'Eurolega Next Gen, insomma, un curriculum di assoluto prestigio.
Queste le sue prime parole "Sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo percorso non vedo l'ora di conoscere tutti quanti i nuovi compagni e tutti i tifosi del palazzetto e sentire il loro calore, per adesso ho visto il palazzetto solo da avversario, e la tifoseria mi è sembrata fin da subito, molto entusiasta e non vedo l'ora di vivere questa cosa da giocatore di casa." Molta la soddisfazione del BCL per l'accordo raggiunto con Cortellino, certi che saprà dare un contributo importante a tutta la squadra.
martedì, 7 luglio 2026, 19:09
Nella stagione 2026/2027 sarà il vice allenatore della Juniores Regionale, affiancando mister Davide Donati, con il quale condividerà il lavoro quotidiano all’insegna della crescita tecnica, della cultura del sacrificio e della valorizzazione dei ragazzi
martedì, 7 luglio 2026, 19:03
Carlo Balducci è il primo vero colpo di mercato che il BCL mette a segno: una guardia/ala di 196 cm, classe 2002, in forza da metà stagione al Power Basket Nocera, dove in sole 17 giornate, ha messo a referto 133 punti con una media di 7,8 a partita
lunedì, 6 luglio 2026, 16:25
Il pilota lucchese, affiancato da Bracchi sulla Lancia Ypsilon Rally4, si è fermato nella prima tappa per una "toccata" posteriore quando era a ridosso del podio della corsa per le due ruote motrici in una situazione molto complessa. Rammarico per l'occasione dei punti maggiorati che la gara capitolina assegnava
sabato, 4 luglio 2026, 12:18
Domenica 5 luglio dalle ore 21 con ingresso libero, serata dedicata a festeggiare questi importanti risultati, saranno presenti i ragazzi della Dr1, la prima squadra del BCL, gli staff tecnici, i dirigenti, e ospiti che si alterneranno sul palco per brevi interventi, la serata si chiuderà con un brindisi e...