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Nuovo arrivo in casa Bcl: è Giovanni Cortellino

martedì, 14 luglio 2026, 14:43

Il Basketball Club Lucca inserisce nel roster 2026/27 una giovane promessa proveniente dal capoluogo lombardo. Giovanni Cortellino è un'ala grande classe 2007 per due metri di altezza e una struttura fisica che si fa notare. Cestisticamente nasce in una piccola società vicino casa, ma a sette anni si trasferisce nell'Olimpia Milano, costruendosi un percorso di successo al suo interno.

Dalla under 15 eccellenza alla under 19 eccellenza nazionale e due campionati in B interregionale con Oleggio Basket.Alias Olimpia Milano, ma con uno squalo in petto, agli ordini di coach Michele Catalani.  Squadra, quella di Oleggio di grande talento che il BCL ha conosciuto nel campionato 2024/25, e con la quale ha battagliato per tutta la seconda fase del campionato per la posizione di vertice della classifica.Nel suo palmares c'è il titolo di Next Gen, il titolo nazionale under 19, il secondo posto nell'Eurolega Next Gen, insomma, un curriculum di assoluto prestigio. 

Queste le sue prime parole "Sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo percorso non vedo l'ora di conoscere tutti quanti i nuovi compagni e tutti i tifosi del palazzetto e sentire il loro calore, per adesso ho visto il palazzetto solo da avversario, e la tifoseria mi è sembrata fin da subito, molto entusiasta e non vedo l'ora di vivere questa cosa da giocatore di casa." Molta la soddisfazione del BCL per l'accordo raggiunto con Cortellino, certi che saprà dare un contributo importante a tutta la squadra. 

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