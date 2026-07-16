Rubriche



Bcl, due formazioni giovanili nel campionato di Eccellenza

martedì, 4 agosto 2026, 18:58

Dalla Federazione Italiana Pallacanestro arrivano importanti conferme per il settore giovanile del Basketball Club Lucca. La nuova stagione vedrà ai nastri di partenza dei campionati d’eccellenza due squadre del settore giovanile biancorosso, che già lo scorso anno si sono distinte come protagoniste nei rispettivi campionati.



Sono due le squadre che nella stagione sportiva 2026/27 si cimenteranno nei difficili campionati di Eccellenza, una sarà la Under 15 Ecc. che avrà in panchina come primo allenatore Carlo Mariotti, uno degli allenatori più preparato e dall’importante trascorso e come assistente Stefano Corda, mentre la preparazione atletica sarà affidata ad Daniele Rinaldi.



L’altra squadra è la Under 17 Ecc che avrà come allenatore Matteo Di Giambattista, reduce lo scorso anno da un importante doppiettq, la promozione in Dr1 come capo allenatore e la promozione in B Nazionale come secondo assistente, A curare la preparazione fisica sarà Marco Di Paolo.