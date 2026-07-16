Bcl, due formazioni giovanili nel campionato di Eccellenza

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martedì, 4 agosto 2026, 18:58
Dalla Federazione Italiana Pallacanestro arrivano importanti conferme per il settore giovanile del Basketball Club Lucca. La nuova stagione vedrà ai nastri di partenza dei campionati d’eccellenza due squadre del settore giovanile biancorosso, che già lo scorso anno si sono distinte come protagoniste nei rispettivi campionati.
Sono due le squadre che nella stagione sportiva 2026/27 si cimenteranno nei difficili campionati di Eccellenza, una sarà la Under 15 Ecc. che avrà in panchina come primo allenatore Carlo Mariotti, uno degli allenatori più preparato e dall’importante trascorso e come assistente Stefano Corda, mentre la preparazione atletica sarà affidata ad Daniele Rinaldi.
L’altra squadra è la Under 17 Ecc che avrà come allenatore Matteo Di Giambattista, reduce lo scorso anno da un importante doppiettq, la promozione in Dr1 come capo allenatore e la promozione in B Nazionale come secondo assistente, A curare la preparazione fisica sarà Marco Di Paolo.
venerdì, 31 luglio 2026, 08:34
La Lega Nazionale Pallacanestro e la Fip hanno diramato il calendario del campionato 2026/27 della Serie B Nazionale. Coach Evangelisti: "Il calendario ci metterà subito alla prova con squadre formate per obiettivi importanti, sarà importante farci trovare subito pronti.
lunedì, 20 luglio 2026, 12:07
Ancora una new entry in casa del Basketball Club Lucca: si tratta di Magaye Seck, un centro di 201 centimetri con 6,5 punti di media e 7,1 rimbalzi a partita, cestisticamente di formazione italiana, nato nel 2001 in Senegal, dove ha iniziato a praticare la pallacanestro
sabato, 18 luglio 2026, 08:37
Il Basketball Club Lucca dà il benvenuto ad Andrea Colussa, un'ala grande. Si presenta al BCL con un bagaglio di esperienze molto importante: ha all'attivo oltre 300 partite realizzando ben 2106 punti a una media di 6,3 a partita con il suo score personale di 28 punti
giovedì, 16 luglio 2026, 14:15
Un nuovo diciannovenne alla corte di coach Marco Evangelisti. Il Basketball Club Lucca ha stretto un accordo con il classe 2007 Davide Pittana, un play di un metro e 93 centimetri che in pochi anni, partendo dalla sua Sommacampagna è riuscito a scalare diverse categorie fino ad arrivare al debutto...