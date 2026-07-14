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Bcl, ecco il calendario della prossima stagione

venerdì, 31 luglio 2026, 08:34

Se fino a ora nel gruppo di lavoro del Basketball Club Lucca si continuava a respirare l’aria e soprattutto a parlare della recentissima promozione, da oggi tutti quanti sono entrati in modalità ON Il sipario sulla passata stagione è calato definitivamente, ormai è acqua passata, davanti a coach Evangelisti e ai suoi ragazzi ci sono 34 partite, tutte da giocare.



Sarà un campionato lungo, dispendioso fisicamente, ma anche economicamente, il BCL scoprirà nuovi palazzetti, dovrà adattarsi alle nuove trasferte e si troverà a giocare con nuove squadre. Tante incognite che dovranno essere affrontate di volta in volta, con metodo e professionalità.

Non sarà affatto una passeggiata per una neopromossa, in serie B1 ci sono molte squadre allestite per tentare la scalata e salire a fine anno in A2.



Tra le nuove pretendenti ci anche molte toscane, Quarrata è una di queste, la Pielle Livorno, gli Herons, Piombino, Chiusi e la compagine, già avversaria nella B interregionale ed incontrata in finale di campionato lo scorso anno, ovvero la Note di Siena Mens Sana.

E per un bizzarro scherzo del destino il compilatore del campionato ha messo di fronte, a distanza di pochissimo tempo, il BCL e la Mens Sana nella prima partita di campionato. Il Basketball Club Lucca è oggi deciso a confrontarsi a viso aperto con tutte le partecipanti del girone, con la consapevolezza che l’obiettivo è riuscire a maturare esperienza per rimanere nella serie nazionale.



Anche coach Evangelisti nella sua prima dichiarazione indica il nuovo campionato che inizierà il 27 settembre come molto competitivo: “È un campionato molto competitivo e il calendario ci metterà subito alla prova con squadre formate per obiettivi importanti, sarà importante farci trovare subito pronti.

Per quanto mi riguarda non vedo l'ora di iniziare e farlo a Siena contro la Mensana sarà molto emozionante! Abbiamo sei settimane di lavoro per arrivarci al meglio sia tecnicamente che fisicamente ma la cosa più importante sarà costruire un grande gruppo".