Bcl, ecco il calendario della prossima stagione

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venerdì, 31 luglio 2026, 08:34
Se fino a ora nel gruppo di lavoro del Basketball Club Lucca si continuava a respirare l’aria e soprattutto a parlare della recentissima promozione, da oggi tutti quanti sono entrati in modalità ON Il sipario sulla passata stagione è calato definitivamente, ormai è acqua passata, davanti a coach Evangelisti e ai suoi ragazzi ci sono 34 partite, tutte da giocare.
Sarà un campionato lungo, dispendioso fisicamente, ma anche economicamente, il BCL scoprirà nuovi palazzetti, dovrà adattarsi alle nuove trasferte e si troverà a giocare con nuove squadre. Tante incognite che dovranno essere affrontate di volta in volta, con metodo e professionalità.
Non sarà affatto una passeggiata per una neopromossa, in serie B1 ci sono molte squadre allestite per tentare la scalata e salire a fine anno in A2.
Tra le nuove pretendenti ci anche molte toscane, Quarrata è una di queste, la Pielle Livorno, gli Herons, Piombino, Chiusi e la compagine, già avversaria nella B interregionale ed incontrata in finale di campionato lo scorso anno, ovvero la Note di Siena Mens Sana.
E per un bizzarro scherzo del destino il compilatore del campionato ha messo di fronte, a distanza di pochissimo tempo, il BCL e la Mens Sana nella prima partita di campionato. Il Basketball Club Lucca è oggi deciso a confrontarsi a viso aperto con tutte le partecipanti del girone, con la consapevolezza che l’obiettivo è riuscire a maturare esperienza per rimanere nella serie nazionale.
Anche coach Evangelisti nella sua prima dichiarazione indica il nuovo campionato che inizierà il 27 settembre come molto competitivo: “È un campionato molto competitivo e il calendario ci metterà subito alla prova con squadre formate per obiettivi importanti, sarà importante farci trovare subito pronti.
Per quanto mi riguarda non vedo l'ora di iniziare e farlo a Siena contro la Mensana sarà molto emozionante! Abbiamo sei settimane di lavoro per arrivarci al meglio sia tecnicamente che fisicamente ma la cosa più importante sarà costruire un grande gruppo".
lunedì, 20 luglio 2026, 12:07
Ancora una new entry in casa del Basketball Club Lucca: si tratta di Magaye Seck, un centro di 201 centimetri con 6,5 punti di media e 7,1 rimbalzi a partita, cestisticamente di formazione italiana, nato nel 2001 in Senegal, dove ha iniziato a praticare la pallacanestro
sabato, 18 luglio 2026, 08:37
Il Basketball Club Lucca dà il benvenuto ad Andrea Colussa, un'ala grande. Si presenta al BCL con un bagaglio di esperienze molto importante: ha all'attivo oltre 300 partite realizzando ben 2106 punti a una media di 6,3 a partita con il suo score personale di 28 punti
giovedì, 16 luglio 2026, 14:15
Un nuovo diciannovenne alla corte di coach Marco Evangelisti. Il Basketball Club Lucca ha stretto un accordo con il classe 2007 Davide Pittana, un play di un metro e 93 centimetri che in pochi anni, partendo dalla sua Sommacampagna è riuscito a scalare diverse categorie fino ad arrivare al debutto...
martedì, 14 luglio 2026, 14:43
Il Basketball Club Lucca inserisce nel roster 2026/27 una giovane promessa proveniente dal capoluogo lombardo. Giovanni Cortellino è un'ala grande classe 2007 per due metri di altezza e una struttura fisica che si fa notare