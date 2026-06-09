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Il Palatagliate spinge i biancorossi

sabato, 13 giugno 2026, 18:47

Domenica 14 giugno alle 19 ci sarà gara tre, l'ultima della serie, quella che farà calare il sipario sul penultimo atto del campionato 2025/26 e che spedirà una delle due squadre direttamente in serie B Nazionale. Sarà un match di una difficoltà estrema, davanti a un Palatagliate esaurito e senza i tifosi residenti in provincia di Siena, due squadre in salute che si sono sfidate a distanza per l'intera stagione, tutt'ora in parità sull'uno a uno nella finale di play-off, da una parte le aspettative di un nome storico della pallacanestro, un fardello pesante, ingombrante e difficile da portare.

Sull'altra sponda c'è una società nuova ed ambiziosa: Il Basketball Club Lucca ha lavorato e sta tuttora lavorando alacramente per portare la prima squadra in un contesto a misura della sua provincia di appartenenza. Due squadre diverse, che hanno approcciato il campionato con stili e impostazioni di gioco differenti, risultando vincente al termine della regular season, il progetto del BCL, che ha così ottenuto il vantaggio del fattore campo, un vantaggio non da poco visti i risultati ottenuti dalle due squadre sui propri parquet.

Nel corso del campionato è stato detto, fino allo sfinimento, che la differenza in campo, specialmente quando le due formazioni hanno ambedue un alto livello tecnico, è data in grandi percentuali dal tipo di approccio con il quale i giocatori scendono in campo. Conferme in tal senso arrivano da coach Olivieri che ripercorre a tratti gara due: "In gara due abbiamo subito troppo la pressione che c'era al Palaestra e abbiamo perso lucidità. Domani la componente emotiva sarà fondamentale. Di sicuro servirà continuità di rendimento nei quaranta minuti limitando l'inerzia dei senesi il più possibile. Dobbiamo mettere energia e cattiveria agonistica in tutto quello che facciamo" Olivieri conclude con una frase di grande sportività "Che vinca il migliore".  Palla a due alle ore 19 di domenica 14 giugno al palazzetto dello sport di Lucca, per la prima volta quest'anno sold-out. Dirigeranno l'incontro i signori Di Giuseppe di Milano e Nocchi di Pisa

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