Il Palatagliate spinge i biancorossi

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sabato, 13 giugno 2026, 18:47
Domenica 14 giugno alle 19 ci sarà gara tre, l'ultima della serie, quella che farà calare il sipario sul penultimo atto del campionato 2025/26 e che spedirà una delle due squadre direttamente in serie B Nazionale. Sarà un match di una difficoltà estrema, davanti a un Palatagliate esaurito e senza i tifosi residenti in provincia di Siena, due squadre in salute che si sono sfidate a distanza per l'intera stagione, tutt'ora in parità sull'uno a uno nella finale di play-off, da una parte le aspettative di un nome storico della pallacanestro, un fardello pesante, ingombrante e difficile da portare.
Sull'altra sponda c'è una società nuova ed ambiziosa: Il Basketball Club Lucca ha lavorato e sta tuttora lavorando alacramente per portare la prima squadra in un contesto a misura della sua provincia di appartenenza. Due squadre diverse, che hanno approcciato il campionato con stili e impostazioni di gioco differenti, risultando vincente al termine della regular season, il progetto del BCL, che ha così ottenuto il vantaggio del fattore campo, un vantaggio non da poco visti i risultati ottenuti dalle due squadre sui propri parquet.
Nel corso del campionato è stato detto, fino allo sfinimento, che la differenza in campo, specialmente quando le due formazioni hanno ambedue un alto livello tecnico, è data in grandi percentuali dal tipo di approccio con il quale i giocatori scendono in campo. Conferme in tal senso arrivano da coach Olivieri che ripercorre a tratti gara due: "In gara due abbiamo subito troppo la pressione che c'era al Palaestra e abbiamo perso lucidità. Domani la componente emotiva sarà fondamentale. Di sicuro servirà continuità di rendimento nei quaranta minuti limitando l'inerzia dei senesi il più possibile. Dobbiamo mettere energia e cattiveria agonistica in tutto quello che facciamo" Olivieri conclude con una frase di grande sportività "Che vinca il migliore". Palla a due alle ore 19 di domenica 14 giugno al palazzetto dello sport di Lucca, per la prima volta quest'anno sold-out. Dirigeranno l'incontro i signori Di Giuseppe di Milano e Nocchi di Pisa
giovedì, 11 giugno 2026, 08:48
La storica promozione in Eccellenza, conquistata al primo anno di attività femminile, non rappresenta un punto d’arrivo ma l’inizio di un percorso più ampio. Alla Folgor Marlia si guarda già avanti, con l’obiettivo di consolidare il progetto e strutturare in maniera sempre più organica il movimento femminile
mercoledì, 10 giugno 2026, 22:53
I biancorossi escono sconfitti per 92-77 nella seconda gara contro i senesi che in un palazzetto ribollente hanno la meglio e rinviano tutto a gare tre in programma domenica prossima al Palatagliate dove si deciderà chi verrà promosso
martedì, 9 giugno 2026, 18:09
Tutti ad aspettare il gracchiare dell'ultima sirena del match che si giocherà a Siena mercoledì alle 20:45: i biancorossi, con al seguito tanti tifosi, cercano la seconda vittoria in finale che vorrebbe dire promozione
martedì, 9 giugno 2026, 14:11
Mercoledì 10 giugno, ultimo giorno di scuola, verrà registrata l’ultima puntata di questa prima stagione. Un appuntamento che chiuderà simbolicamente un anno di lavoro dedicato all’ascolto e alla crescita dei ragazzi su Retemia che trasmetterà la puntata prossimamente