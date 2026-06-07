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Bcl, niente da fare a Siena: deciderà gara 3

mercoledì, 10 giugno 2026, 22:53

Note si Siena, Mens Sana Siena – Basketball Club Lucca

28/12 – 49/39 – 64/56 – 92/78

28/12 – 21/27 – 13/14 – 28/21

Mens Sana: Belli 9, Pannini15 , Perin 13, Calviani, Cerchiaro 11, Yarbanga 8, Pucci 18, Buffo, Cesaretti ne, Nepi 6, Prosek 3, Jokic 9 All. Vecchi, ass. Zanotti, ass. Innocenti

BCL: Landucci, Valentini 4, Drocker 13, Donati, Dubois 20, Barsanti 10, Simonetti 8, Del Debbio 11, Pierini 6, Pichi, Trentin 5, Cirrone ne. All.Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

La Mensa Sana conquista il primo possesso e si invola a canestro, per i primi due punti della partita, poi una serie di contropiedi portano i padron di casa sul 6-2 con Olivieri che chiama il primo time-out. Mens sana tutta proiettata in avanti spingendosi fino al 13-6 dopo quattro giri di cronometro, poi dai liberi allunga e sul rimbalzo va a segno da tre. Biancoverdi incontenibili nei primi dieci minuto di gioco, 23-6 con ancora sul cronometro 4 minuti da giocare.

Pierini da sotto prova a ridare vita al Bcl con due punti, poi è Dubois che realizza altri due punti dalla lunetta per il 24-10, ma i padroni di casa sono pronti a replicare portando il vantaggio al più 18 con Drocker in lunetta che recupera due punti in chiusura di quarto. Per la Mens Sana, i primi 10 minuti sono stati scanditi dai canestri di Perin con 10 punti a referto, per il BCL invece ci sono i 6 punti di Dubois.

30-15 dopo un canestro di Dubois e uno di Pucci, Drocker e Del Debbio provano la via del tiro dagli oltre 6 metri, ma ancora i loro polsi non sembrano caldi a sufficienza. Pucci e Perin allungano al più 20, Drocker questa volta aggiusta la mira e porta a casa tre punti. 10-9 il parziale dopo cinque minuti, con l'inerzia che salta da una parte all'altra del campo. Del Debbio da tre accorcia al meno 16, un gap decisamente importante che Del Debbio lima ancora realizzando due punti, poi è Valentini dalla lunetta ad accorciare al meno 12 e poi Pierini da sotto per il meno 10 a tre minuti dal riposo.

Per i padroni di casa Jockic si ritrova a fare due passaggi in lunetta, per tre punti, Del Debbio prima, Dubois dopo e poi ancora Drocker ricuciono al meno 7, una vera impresa, considerando il meno 20 iniziale, Del Debbio questa volta non centra il canestro e ad un solo secondo dalla sirena, Pannini si gioca il jolly partita e realizza tre punti tirando dal pitturato del BCL. Il BCL riparte da Droker e la Mens Sana da Nepi per il 53-43, e Simonetti poi inchioda per il meno 8 e time-out chiesto da Vecchi, match ancora lunghissimo da portare in fondo con i padroni di casa che hanno perso un pò della aggressività iniziale e con il BCL che ha ripreso possesso di una parte del campo.

56-49, ma la Mens Sana non da tregua, 60-53 grazie al canestro di Valentini che replica a Jokic. Un parziale di quarto a favore del BCL che sta cercando con caparbietà di scrollarsi di dosso quel brutto inizio di partita.

Mens Sana che si rporta di nuovo sul più 11 a 20 secondi dalla terza sirena e questa volta è Drocker che chiude con una tripla per il 64-56 Inerzia decisamente schierata in inizio dell'ultimo quarto per i biancoverdi che con tre giri in lunetta volano sul 74-58, dopo due minuti dell'ultima frazione di gioco.

Ancora liberi per i bianco verdi e una forbice che si allarga ancora che potrebbe diventare difficile da chiudere, a cinque dal termine sono 16 i punti che separano le due squadre che Yarbanga porta a 17 dai liberi e sempre lui in lunetta per un antisportivo fischiato a Barsanti arrotonda ancora. Un match che è ormai segnato e manda la serie a domenica 14 per gara tre al palasport di Lucca.

81-68 e tre giri e mezzo di cronometro prima che la sirena metta fine alla partita, una gara due compromessa da un inizio folgorante dei biancoverdi che hanno chiuso il primo quarto con un più 16 che sono riusciti ad amministrare per tutta la partita, senza mai dare la possibilità al BCL di rientrare, al Palestra finisce 92-78 rimandando tutto a gara tre.