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Folgor Marlia femminile, dopo l’Eccellenza il progetto cresce

giovedì, 11 giugno 2026, 08:48

La storica promozione in Eccellenza, conquistata al primo anno di attività femminile, non rappresenta un punto d’arrivo ma l’inizio di un percorso più ampio. Alla Folgor Marlia si guarda già avanti, con l’obiettivo di consolidare il progetto e strutturare in maniera sempre più organica il movimento femminile.

Una stagione che ha visto la Prima Squadra conquistare il salto di categoria, una Juniores protagonista di un percorso oltre le aspettative e un’Under 15 giovane ma capace di confrontarsi con realtà di livello, lanciando già diverse ragazze verso la categoria superiore.

“L’idea – spiega Elena Lucchesi, responsabile del settore femminile – è continuare a creare un ambiente in cui una ragazza possa entrare da bambina e vedere davanti a sé un percorso chiaro. In un solo anno abbiamo visto tante giovani crescere e affacciarsi alla Prima Squadra: questo è il segnale più bello del lavoro fatto”.

Sul piano tecnico e organizzativo, la società vuole alzare ulteriormente il livello della programmazione. “L’obiettivo – spiega Leo D’Arrigo, direttore sportivo della Prima Squadra femminile – è migliorare sempre di più la qualità del lavoro quotidiano, creando maggiore continuità tra Juniores e Prima Squadra. Vogliamo lavorare in maniera organica, condividendo principi, metodologie e momenti di campo, affinché il passaggio tra le categorie diventi il più naturale possibile”.

Un progetto che guarda anche alle strutture e alla possibilità di garantire alle ragazze spazi sempre più funzionali.“Stiamo lavorando – aggiunge Simone Paladini, direttore sportivo del settore giovanile – per creare le condizioni migliori possibili per chi sceglie questo percorso. L’obiettivo è dare continuità, migliorare gli spazi e costruire un’organizzazione che permetta alle ragazze di sentirsi parte di qualcosa di importante”.

Nel frattempo, la società si prepara alla nuova stagione e nel mese di luglio organizzerà una serie di open day femminili, dedicati alle ragazze nate dal 2009 al 2016, con l’intento di ampliare ulteriormente il movimento e dare nuove opportunità alle giovani del territorio. La sensazione, a Marlia, è che il primo capitolo sia stato soltanto l’inizio.