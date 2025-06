Una serata speciale per chiudere in bellezza l'anno sportivo del Club Scherma Lucca TBB

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 23 giugno 2025, 18:58

Un inizio d'estate a tutta birra per il Basketball Club Lucca protagonista in ben 3 categorie nel 3x3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, attraverso il Comitato regionale toscano. In palio, sia per la Under 14, che per la Under 16 e per la Under 18 ci sarà il titolo di...

giovedì, 19 giugno 2025, 15:18

Luca Bianucci, presidente del Chiesina Basket, e Matteo Benigni, presidente del Basketball Club Lucca, si sono incontrati e la stessa visione e comunione di intenti sul basket giovanile ha fatto si che con poche battute siano giunti ad una stretta di mano e ad un importante accordo

giovedì, 12 giugno 2025, 10:10

I biancorossi cadono anche nella finale di ritorno contro Quarrata (76-53) e devono abbandonare il sogno promozione al termine di una gara sottotono vissuta sempre a rincorrere gli avversari

mercoledì, 11 giugno 2025, 10:58

Match point, questo il termine più appropriato per collocare nella giusta ottica gara due di questa sera: è il match della resa dei conti, o il BCL torna al Palatagliate per gara 3 - carico a molla - e con il vento in poppa, o Quarrata fa il grande salto.