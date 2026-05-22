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Bcl, a Siena arriva una sconfitta: tutto rinviato a gara 3

giovedì, 28 maggio 2026, 08:20

Vismederi Costone Siena – Basketball Club Lucca

30/15 – 14/22 – 17/18 – 76/73

30/15 – 44/37 – 61/55 – 15/18

Costone Siena: Masciarelli 19, Zocca 14, Massari ne, Paoli F 6, Paoli M 8, Zeneli 10, Piattelli, Nannipieri 3, Ballabio 14, Rosso 2. All. Belletti, ass. Franceschini, ass. Riccardini

BCL: Landucci 2, Valentini 4, Drocker 17, Donati ne, Genovali ne, Dubois 10, Simonetti 5, Del Debbio 9, Pierini, Pichi 6, Trentin 20, Cirrone ne. All.Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini.

Costone Siena parte letteralmente in quarta per un primo parziale da 9-2 nei primi tre minuti di gioco in un inizio di partita al fulmicotone, obbligando Olivieri a rifugiarsi in un propedeutico timeout, 13-2 e sette minuti alla prima sirena. Trentin in transizione per il secondo canestro del BCL poi ancora punti per i biancorossi è pronto però Masciarelli a rispondere per il 16-9 con il Costone in bonus che Valentini sfrutta dalla lunetta per il 16-11, ma ancora Masciarelli replica da tre e Costone allunga ancora al 22-11 con due giri e mezzo sul cronometro e ancora Paoli da tre per il 25-14, per il BCL un nuovo timeout chiesto da Olivieri in cerca di soluzioni, ma quello che mancano sono i canestri, troppi errori per il BCL e percentuali altissime per il Costone, 30-15 e il primo quarto ca in archivio.

50% da tre per i padroni di casa contro il 22% del Bcl, 71% da due e il 33% dei biancorossi, numeri che non permettono di fronteggiare in questo momento il Costone Apre il BCL ma Paoli è implacabile e schioda una nuova tripla, 33-17, biancorossi sempre più in difficoltà, tanti, troppi i tiri puliti lasciati al Costone che da fuori fa in pratica quello che vuole. Il BCL torna a segnare dopo tre minuti con Drocker da due, poi Trentin da sotto per altri due punti per il 35 -21.Drocker accorcia al meno 14, un divario ancora importante, difficile da recuperare se Costone mantiene un ritmo così alto.

Landucci subisce un antisportivo e chiude con due su due dalla lunetta poi Trentin che accorcia al meno 10, ma Costone recupera due punti dai liberi, un secondo quarto che comunque il BCL sta provando a raddrizzare, conducendo fino a tre minuti dal riposo il parziale di quarto, 43-31, poi Dubois porta il BCL al meno 10 e Valentin al meno 7 per il 44-37 di fine secondo quarto.

Si riparte con Pichi da tre e il meno 4 sul tabellone, Zeneli porta il costone di nuovo al più 7 poi Ballabio ruba una palla d'oro che vale il più 9, Dubois per il meno 7 dopo quattro minuti di gioco, con le squadre che si muovono appaiate. Drocker dai liberi scende al meno 5 e Trentin da due per il meno tre rimettendo in discussione tutta la partita, Paoli da sotto, poi Trentin accorcia ancora e nel frattempo Olivieri rimedia un tecnico. 52-47 con 5 minuti alla terza sirena, Paoli di nuovo solo si inventa la tripla del 55-47. Dubois di nuovo in lunetta per il meno 6 e dopo il BCL va in lunetta Costone, uno su due, nuova azione e ancora fallo e Trentin sui liberi.

Anche lui uno su due per il 56-50, azione del Costone e l'ennesimo viaggio in lunetta per Zocca per il più 8 poi finalmente si torna a segnare su azione con Del Debbio da tre e il 58-53 con 90 secondi alla terza sirena. Simonetti scende a meno 3 realizzando da sotto, ma di nuovo un fallo che il Costone sfrutta per tornare al più 5 e ancora un fallo concede due liberi al Costone con Ballabio che chiude la terza frazione di gioco sul 61- 55

L'ultimo quarto inizia come si è concluso il precedente, fallo e Trentin sui liberi per un nulla di fatto, contro fallo e Zeneli che fa due su due. Ultima chance per il BCL per provare a ribaltare il risultato e chiudere a Siena la serie, Valentini e Drocker guadagnano il meno 4 ma Zocca da due azzera il precedente recupero biancorosso. Dubois ci riprova e realizza da tre per il 65-62, Zeneli riporta al meno 5 il BCL che sembra decisamente entrato in partita in questo finale di gara, ma paga i troppi errori al tiro, 70-62 e tre minuti sul cronometro, un meno 8 non impossibile da recuperare, ma occorre migliorare le percentuali al tiro specialmente dai liberi. Drocker dai liberi per il meno 4 e ancora Drocker da tre per il meno 1 con due minuti e 16 secondi alla sirena finale. Momenti ad alta intensità, Drocker ancora da tre porta per il primo vantaggio del BCL, ma è prontissimo Ballabio a rispondere da tre per il 73-72 con 40 secondi sul cronometro e palla in mano al BCL che spreca la sua occasione, la palla ora è per Costone che si avvia a chiudere il match.

Fallo tattico di Del Debbio e Masciarelli dai liberi per uno su due, rimessa biancorossa, ma palla persa e Costone si invola a canestro per il più 4 con 4 secondi alla sirena, un altro fallo manda Drocker in lunetta per il 76-73 e il Costone conquista gara tre.