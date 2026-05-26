Bcl, biglietti in prevendita da mercoledì

Rubriche
martedì, 2 giugno 2026, 15:56
In occasione della partita, Basketball Club Lucca / Note di Siena Mens Sana, in programma domenica 7 giugno alle ore 19, sarà effettuata una prevendita speciale nelle giornate di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno, presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport, dalle ore 18:30 alle ore 20.
Nella giornata di sabato 6 giugno, la biglietteria del palazzetto sarà aperta dalle ore 11:00 alle ore 12:30 Domenica 7 giugno, la biglietteria del Palazzetto dello sport aprirà alle ore 17:45.
Prevedendo una significativa partecipazione di pubblico, si consiglia caldamente di usufruire della possibilità di acquistare il biglietto d'ingresso nei giorni destinati alla prevendita, evitando così lunghi tempi di attesa in coda alla biglietteria.
lunedì, 1 giugno 2026, 00:18
I biancorossi battono Costone Siena in gara tre e approdano con una vittoria meritatissima in un'epica finale con la Mens Sana, il risultato è netto: è un rotondo 72-52 che lancia in orbita i ragazzi di coach Olivieri
sabato, 30 maggio 2026, 17:15
I biancorossi tornano in campo al Palasport di Lucca per gara tre e l'accesso alla finale, di fronte, pronta a sfidarla con il coltello tra i denti, ci sarà nuovamente la Vismederi Costone Siena: l'appuntamento è per domenica al Palatagliate alle ore 18,30
giovedì, 28 maggio 2026, 08:20
I biancorossi escono battuti per 76-73 dal secondo confronto con Costone Siena: ora serve gara tre per superare l'ostacolo e arrivare in finale playoff. Grande partenza dei padroni di casa
martedì, 26 maggio 2026, 17:22
A Siena non sarà semplice, non solo per il match in se stesso che può valere la finale, ma anche per un clima rovente che i tifosi del Costone dalle tribune riverseranno in campo per dare energia alla squadra per riuscire ad agguantare gara tre: palla a due mercoledì sera...