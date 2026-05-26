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Bcl, biglietti in prevendita da mercoledì

martedì, 2 giugno 2026, 15:56

In occasione della partita, Basketball Club Lucca / Note di Siena Mens Sana, in programma domenica 7 giugno alle ore 19, sarà effettuata una prevendita speciale nelle giornate di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno, presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport, dalle ore 18:30 alle ore 20.

Nella giornata di sabato 6 giugno, la biglietteria del palazzetto sarà aperta dalle ore 11:00 alle ore 12:30 Domenica 7 giugno, la biglietteria del Palazzetto dello sport aprirà alle ore 17:45.

Prevedendo una significativa partecipazione di pubblico, si consiglia caldamente di usufruire della possibilità di acquistare il biglietto d'ingresso nei giorni destinati alla prevendita, evitando così lunghi tempi di attesa in coda alla biglietteria.

 

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