Bcl, biglietti in prevendita da mercoledì

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lunedì, 1 giugno 2026, 00:18

I biancorossi battono Costone Siena in gara tre e approdano con una vittoria meritatissima in un'epica finale con la Mens Sana, il risultato è netto: è un rotondo 72-52 che lancia in orbita i ragazzi di coach Olivieri

sabato, 30 maggio 2026, 17:15

I biancorossi tornano in campo al Palasport di Lucca per gara tre e l'accesso alla finale, di fronte, pronta a sfidarla con il coltello tra i denti, ci sarà nuovamente la Vismederi Costone Siena: l'appuntamento è per domenica al Palatagliate alle ore 18,30

giovedì, 28 maggio 2026, 08:20

I biancorossi escono battuti per 76-73 dal secondo confronto con Costone Siena: ora serve gara tre per superare l'ostacolo e arrivare in finale playoff. Grande partenza dei padroni di casa

martedì, 26 maggio 2026, 17:22

A Siena non sarà semplice, non solo per il match in se stesso che può valere la finale, ma anche per un clima rovente che i tifosi del Costone dalle tribune riverseranno in campo per dare energia alla squadra per riuscire ad agguantare gara tre: palla a due mercoledì sera...