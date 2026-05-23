Bcl, tutto in una gara

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sabato, 30 maggio 2026, 17:15
Partita, rivincita e bella, questi sono i play-off... Una fase del campionato quasi surreale, nei quali può accadere di tutto, gare intrise di tattica, giocate sempre in uno stato di tensione emotiva.
Un esame al quale ci si presenta in gruppo, dove tutti, a differenza di un esame universitario o di un colloquio di lavoro, dall'allenatore al dodicesimo uomo in panchina devono presentarsi con un livello di preparazione almeno da 18, il minimo sindacale per provare a vincere. Il BCL torna in campo al Palasport di Lucca per gara tre e di fronte, pronta a sfidarla con il coltello tra i denti, ci sarà nuovamente la Vismederi Costone Siena.
Che i senesi siano una squadra molto ostica, lo abbiamo già detto, non è un mistero che usino la loro irruenta fisicità come grimaldello per scardinare le difese avversarie, aiutata in questo da un pubblico molto caloroso Come accaduto in gara due, sarà questo l'aspetto più importante da tenere presente, specialmente nel primo quarto. Al BCL non mancano qualità tecniche per difendersi e per poter attaccare il canestro del Costone con continuità.
Un altro fattore che inciderà sull'andamento della partita è la carica emotiva con la quale la squadra scenderà in campo, perché la posta in palio è molto alta e un passo falso non è concesso. Timori e ansia fanno parte del gioco, specialmente nei play-off, una condizione mentale che ha ben presente anche Olivieri: "Di nuovo affrontiamo una gara da dentro o fuori. Sarà fondamentale avere subito impatto nel primo quarto per poi giocare la nostra pallacanestro per tutti i quaranta minuti. Daremo il massimo come sempre consapevoli che Costone farà altrettanto. Vogliamo regalare a noi stessi, ai dirigenti e al nostro amato pubblico l'accesso alla finale." Palla a due alle ore 18:30 di domenica 31 maggio al Palasport di Via delle Tagliate, arbitreranno la partita i signori Bonfigli di Ascoli Piceno e Pepe di Perugia.
giovedì, 28 maggio 2026, 08:20
I biancorossi escono battuti per 76-73 dal secondo confronto con Costone Siena: ora serve gara tre per superare l'ostacolo e arrivare in finale playoff. Grande partenza dei padroni di casa
martedì, 26 maggio 2026, 17:22
A Siena non sarà semplice, non solo per il match in se stesso che può valere la finale, ma anche per un clima rovente che i tifosi del Costone dalle tribune riverseranno in campo per dare energia alla squadra per riuscire ad agguantare gara tre: palla a due mercoledì sera...
domenica, 24 maggio 2026, 21:31
I biancorossi si aggiudicano al Palatagliate e di fronte a un grande pubblico la prima semifinale con Costone Siena per 91 a 85: mercoledì proveranno a chiudere i conti in trasferta. Drocker, Simonetti, Del Debbio e Dubois in doppia cifra
sabato, 23 maggio 2026, 17:44
Ecco gara 1 della semifinale contro Costone, a un passo dall'accedere per il secondo anno consecutivo alla finale che potrebbe far salire in B Nazionale la squadra: l'appuntamento è per domenica al Palatagliate, che si preannuncia con un grande pubblico, alle ore 18,30