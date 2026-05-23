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Bcl, tutto in una gara

sabato, 30 maggio 2026, 17:15

Partita, rivincita e bella, questi sono i play-off... Una fase del campionato quasi surreale, nei quali può accadere di tutto, gare intrise di tattica, giocate sempre in uno stato di tensione emotiva.

Un esame al quale ci si presenta in gruppo, dove tutti, a differenza di un esame universitario o di un colloquio di lavoro, dall'allenatore al dodicesimo uomo in panchina devono presentarsi con un livello di preparazione almeno da 18, il minimo sindacale per provare a vincere. Il BCL torna in campo al Palasport di Lucca per gara tre e di fronte, pronta a sfidarla con il coltello tra i denti, ci sarà nuovamente la Vismederi Costone Siena.

Che i senesi siano una squadra molto ostica, lo abbiamo già detto, non è un mistero che usino la loro irruenta fisicità come grimaldello per scardinare le difese avversarie, aiutata in questo da un pubblico molto caloroso Come accaduto in gara due, sarà questo l'aspetto più importante da tenere presente, specialmente nel primo quarto. Al BCL non mancano qualità tecniche per difendersi e per poter attaccare il canestro del Costone con continuità.

Un altro fattore che inciderà sull'andamento della partita è la carica emotiva con la quale la squadra scenderà in campo, perché la posta in palio è molto alta e un passo falso non è concesso. Timori e ansia fanno parte del gioco, specialmente nei play-off, una condizione mentale che ha ben presente anche Olivieri: "Di nuovo affrontiamo una gara da dentro o fuori. Sarà fondamentale avere subito impatto nel primo quarto per poi giocare la nostra pallacanestro per tutti i quaranta minuti. Daremo il massimo come sempre consapevoli che Costone farà altrettanto. Vogliamo regalare a noi stessi, ai dirigenti e al nostro amato pubblico l'accesso alla finale." Palla a due alle ore 18:30 di domenica 31 maggio al Palasport di Via delle Tagliate, arbitreranno la partita i signori Bonfigli di Ascoli Piceno e Pepe di Perugia.