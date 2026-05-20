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Bcl, ecco una infuocata gara due a Siena

martedì, 26 maggio 2026, 17:22

Sul parquet, due rivali da sempre, Costone Siena e BCL. Poche parole che condensano oltre trenta partite disputate, infortuni, ansia, contrarietà, litigi, grandi abbracci, convivialità, passione. Un mix di energie alle quali si aggiunge il peso del match, destinata a scaricarsi con tutta la sua forza su quei quaranta minuti di partita di mercoledì 27 maggio, contro una delle squadre più ostiche del campionato.

La Vismederi Costone Siena è una squadra difficile da affrontare, se ne è avuta la riprova in gara uno al Palatagliate e a nulla serve sapere che quest'anno, ma che lo scorso anno, dai confronti diretti il BCL è sempre uscito vittorioso.

A Siena non sarà semplice, non solo per il match in se stesso che il BCL si appresta a giocare, ma anche per un clima rovente che i tifosi del Costone dalle tribune riverseranno in campo per dare energia alla squadra per agguantare gara tre. Messo da parte l'aspetto emotivo che sicuramente sarà una delle componenti che potrebbe caratterizzare la partita e spostando il focus sull'aspetto più tecnico, la bilancia sembra pendere a favore del BCL

I numeri che abbiamo visto per gara uno rincuoravano staff, roster e tifosi, come hanno rincuorato il BCL l'andamento della partita giocata domenica 24, un confronto che ha messo in evidenza la differenza di passo delle due squadre. Le aspettative sono quindi buone, ma niente illusioni: le partite, ormai si sa, vanno giocate fino alla fine.

Al Pala Orlandini i biancorossi si presenteranno con in tasca già metà biglietto e andranno a caccia dell'altra metà per accedere alla finalissima di stagione. La Vismederi Costone Siena è invece nell'angolo e non le rimarrà altro che imbastire una partita tutta votata all'arrembaggio. Dovrà essere bravo Olivieri a creare il giusto clima perché la squadra possa esprimere al meglio il proprio gioco, senza lasciarsi trascinare in una partita che molto probabilmente sarà fisica.

Un invito alla tranquillità e serenità arriva da Coach Olivieri: "Ci siamo preparati per gara due come ci siamo preparati per gara uno. Abbiamo analizzato qualche dettaglio della partita che abbiamo giocato per migliorare in attacco e in difesa. Andremo a Siena per giocarci le nostre carte con molta serenità e consapevolezza nei nostri mezzi". Palla a due alle 21 mercoledì 27 maggio al Pala Orlandini, arbitreranno l'incontro i signori Cavasin e Rossetti di Livorn