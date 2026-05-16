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Bcl, un nuovo progetto per l'Under 19

venerdì, 22 maggio 2026, 15:06

Un'alleanza strategica tra Etrusca Basket San Miniato, Bellaria, Juve Pontedera e Basketball Club Lucca per un basket di eccellenza. Etrusca Basket San Miniato, Basketball Club Lucca, Bellaria e Juventus Pontedera annunciano ufficialmente la nascita di un progetto sportivo comune dedicato alla categoria Under 19, con il dichiarato obiettivo di iscriversi al Campionato Under 19 Eccellenza per la stagione 2026/27, uno dei tornei giovanili più prestigiosi e competitivi del panorama cestistico nazionale.

Il progetto vedrà Etrusca Basket San Miniato nella veste di società capofila, con il supporto attivo e convinto di tutte le realtà coinvolte. Un progetto al servizio del territorio e dei giovani talenti, per il quale alla già consolidata collaborazione EBJ (che racchiude Etrusca, Bellaria e Juve Pontedera) si aggiunge quest'anno anche il Basketball Club Lucca.

L'accordo nasce dalla condivisa volontà di creare un percorso di crescita sportiva di alto profilo per i giovani cestisti del territorio, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con un basket moderno, competitivo e strutturato. L'Under 19 Eccellenza rappresenta una delle vetrine più importanti per i prospetti destinati alle categorie superiori: una fucina di talenti che le quattro società intendono valorizzare con il massimo impegno.

Il sodalizio punta a offrire non soltanto un contesto agonistico di primissimo livello, ma anche un ambiente formativo capace di accompagnare ogni atleta nella crescita tecnica, tattica e umana, trasformando la passione per il basket in un'opportunità concreta di sviluppo.

Le società sono già al lavoro a stretto contatto per definire la composizione dello staff tecnico, che vedrà coinvolte figure di comprovata esperienza nel settore giovanile. Nelle prossime settimane verrà reso noto il corpo tecnico che inizierà sin da subito a lavorare per allestire il roster in vista del campionato 2026/27.

L'intenzione comune è presentarsi alla competizione con una squadra ambiziosa, costruita su basi solide e animata da una chiara identità di gioco, in grado di dire la propria su uno dei palcoscenici più importanti della pallacanestro giovanile italiana.

Ecco le dichiarazioni dei dirigenti delle società coinvolte, a cominciare da Angelo Capozio – Vice Presidente, Etrusca Basket San Miniato: "Siamo contenti ed ottimisti per questa collaborazione tra le società, con questo nuovo progetto possiamo convogliare tutte le energia in un'unica direzione, offrendo opportunità di crescita a tanti giovani cestisti e puntando ad ottenere grandi soddisfazioni in ambito sportivo"

Federico Tamberi – Dir. Responsabile, Bellaria: "Crediamo che per campionati di così alto livello questo tipo di sinergie siano imprescindibili e siano anche una bella opportunità di crescita per i ragazzi che possono confrontarsi con la altre realtà coinvolte"

Luca Belli - Presidente JP Pontedera: "Noi di JP abbiamo sempre percorso questo tipo di collaborazioni perché riteniamo sia l'unica possibilità per poter competere e sostenere un campionato di così alto livello e molto impegnativo anche in termini logistici ed economici"

Matteo Benigni – Presidente, Basketball Club Lucca: "Abbiamo subito accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione con Etrusca Basket per questo progetto ambizioso. Avere un nuovo contesto dove indirizzare, valorizzare e far crescere da un punto di vista sportivo i nostri migliori prospetti è quanto abbiamo sempre voluto in BCL. Crediamo molto in questo progetto e sono certo che porterà grandi soddisfazioni a tutte le società sportive coinvolte."