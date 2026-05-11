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Bcl, serve gara tre per approdare alla semifinale

domenica, 17 maggio 2026, 20:39

Stosa Virtus Siena – Basketball Club Lucca

26/13 – 46/42 – 57/56 – 85/84

26/13 – 20/29 – 11/14 – 28/28

Virtus Siena

Ense ne, Braccagni, Redaelli 13, Costantini 9, Calvellini 20, Morciano 4, Giannoli 8, Barteloni ne, Guerra 15, Cini 4, Crocetta, Castellino 12

All.Evangelisti, ass. Totaro, ass. Piperno

BCL

Landucci 1, Valentini 14, Drocker 27, Donati, Dubois 9, Barsanti 2, Simonetti 2, Del Debbio 11, Pierini 6, Pichi ne, Trentin 12, Cirrone new

All.Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Partenza al fulmicotone di gara due dei play-off con Castellino da tre, replica immediatamente il BCL in un botta e risposta che porta il punteggio sul 5 pari.

Poi però i padroni di casa in un assalto da ultima spiaggia inchiodano i biancorossi a sette punti, mentre i padroni di casa mettono in atto una vera e propria fuga portandosi sul 22-9 a tre minuti dalla prima sirena.

La spinta dei ragazzi di Evangelisti è decisamente poderosa e il BCL non ha ancora trovato le giuste contromisure necessarie ad arginare i senesi, a complicare ulteriormente le cose ci sono le bassissime percentuali al tiro.

Il primo quarto va in archivio con un pesante passivo per i biancorossi 26-13 che rischia di compromettere tutta la gara, difficile da recuperare se i padroni di casa riusciranno a tenere per gli ulteriori tre periodi di gara il forsennato ritmo con cui sono scesi in campo.

Il rientro in campo è di marca BCL che riesce a portarsi con fatica al meno dieci, nel frattempo la Virtus deve rinunciare a Braccagni uscito dal campo portato a spalla dai suoi compagni.

Drocker accorcia il distacco, ma è pronta la risposta dei padroni di casa che si riportano sul più 14 a stretto giro di posta.

E' comunque un secondo quarto più equilibrato con le squadre che viaggiano in parallelo, complice una maggior percentuale di canestri realizzati e un leggero rallentamento della spinta fino ad ora profusa dalla Virtus Siena.

Drocker prima dai liberi poi da casa sua per il meno nove, ed ancora lui da tre e Valentini in contropiede per il 39-37 con due giri e mezzo sul cronometro.

Ancora un contropiede, questa volta di Trentin per l'aggancio a quota 39, mentre Costantino chiude un gioco da quattro a un minuto dalla sirena per il nuovo vantaggio virtussino, 44-42 con i padroni casa in lunetta a tempo ormai scaduto, chiudendo sul 46-42 un secondo quarto che ha visto il BCL riprendersi in mano il gioco con un parziale di 20/29.

Ripresa aperta dai padroni di casa ed immediata la replica del BCL che si rende però vulnerabile in difesa, concedendo spazi che la Virtus sfrutta per portarsi sul più cinque.

Valentini accorcia al meno tre, è però costretto ad uscire zoppicante, Drocker dall'area e poi per uno su due dai liberi accorcia al meno due ai 5 minuti della terza frazione di gioco.

Sono ancora i liberi a farla da padrone 17 su 19 i punti che la Virtus ha messo in cascina, contro i 9 su 17 del BCL.

Nel frattempo Valentini sembra aver recuperato ed è di nuovo in campo a dare una mano ai compagni, in un quarto di nuovo con un parziale a favore del BCL chiuso da Del Debbio sul 57-56

Ultimissimi 10 minuti per decidere se sarà gara tre o se il BCL vola alla semifinale, ad aprire le danze questa volta sono i biancorossi con Del Debbio per il nuovo vantaggio 57-59, poi è Trentin ad andare sul più quattro

Un vantaggio risucchiato immediatamente per il nuovo vantaggio interno, 62-61, ma che Drocker neutralizza alla velocità della luce per il più uno biancorosso, ad allungare è Dubois, la replica però è di quelle che fanno male, Calvellini da metà campo scava la tripla del più due.

Ancora una tegola per il BCL, Trentin esce per somma di falli, ma è un BCL anche senza il suo capitano e senza il lungo Pichi con in campo un Valentini rientrato dopo un brutto colpo subito. In campo c'è un BCL esausto che ormai sta giocando buttando il cuore oltre l'ostacolo.

A tre minuti dal fischio finale si è perso il conto dei punti realizzati sui liberi dalla Virtus che è tornata al più undici a due minuti e mezzo dal termine.

Difficile pensare ad una rimonta anche se i ragazzi di Olivieri hanno abituato il suo pubblico a simili imprese.

Del Debbio ci prova con due triple in sequenza per il meno 7 a poco più di un minuto alla sirena, poi è Drocker che firma il meno quattro, 83-79 e 90 secondi sul cronometro. Valentini di nuovo fuori per un colpo ricevuto e sui liberi a sorpresa va Barsanti per il meno due e se i tifosi lucchesi venuti in trasferta si erano ormai rassegnati, ecco che spunta dal nulla Dubois per il più due e 9 secondi sul cronometro, ma la doccia fredda anzi gelata la serve Redaelli, 85-84 il finale di una partita sofferta fin dall'inizio, e adesso c'è gara tre davanti al cammino del BCL, pochi giorni per recuperare e farsi trovare pronti per una partita da dentro o fuori.