Folgor Marlia retrocesso, la società: "Ripartiremo con ancora più determinazione"

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lunedì, 11 maggio 2026, 08:42
Oggi è arrivata una retrocessione, maturata con la sconfitta nei play-out di Prima Categoria contro il Romagnano. Per quanto visto in campo, il risultato della partita è stato giusto. Il vero problema, però, non è stata solo la gara di oggi, ma l'essere arrivati a giocarci i play-out. La Folgor Marlia è una società storica, nata nel 1905, e nella sua lunga storia ha vissuto momenti difficili così come grandi soddisfazioni nella gestione della prima squadra. Anche questa volta andremo avanti, perché i calciatori passano, ma la società resta.
"Continueremo a lavorare con serietà – si legge in una nota della società – e a puntare sui nostri giovani, che rappresentano il presente e soprattutto il futuro della Folgor Marlia". Il presidente Gianluca Landi ha a sua volta dichiarato: "Le sconfitte fanno male, soprattutto in momenti come questi, ma fanno parte del calcio. Questa società ha attraversato tante battaglie nella sua storia e saprà rialzarsi anche stavolta, con umiltà e senso di appartenenza."
Il direttore generale Andrea De Luca ha aggiunto: "Ci assumiamo le responsabilità di questa stagione, ma da domani ripartiremo con ancora più determinazione, continuando a costruire e valorizzare il nostro settore giovanile e i ragazzi cresciuti con questi colori. Da parte della società faremo sempre tutto il possibile per il bene della Folgor Marlia, con impegno, responsabilità e rispetto verso questi colori e verso tutte le persone che ogni giorno stanno vicino alla società".
giovedì, 7 maggio 2026, 08:45
I biancorossi danno una nuova prova di solidità e si aggiudicano anche gara due contro i romagnoli per 71 a 61: Drocker e Trentin in doppia cifra: ora c'è da preparare il confronto che vale il quarto di finale
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:37
Il Bodymind Karate Team di Gossi torna dalle finali di Empoli di domenica 3 maggio con quattro campioni regionali. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti Sofia Giunta (42 kg), Bianca Azzena (Karate Ninja Club - 54 kg), Alberto Bellizzi (57 kg) e Andrea Bruno (47 kg)
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:32
Stasera in Romagna gara due per il Bcl che proverà a chiudere i conti contro il Baskers Forlimpopoli: palla a due alle ore 21 per un match che si profila come non facile per i biancorossi
domenica, 3 maggio 2026, 21:18
I biancorossi si aggiudicano la prima gara playoff contro Baskers Forlimpopoli per 81 a 67: Trentin, Dubois e Valentini in doppia cifra. Mercolì 6 maggio, la gara di ritorno che potrebbe chiudere i conti con i romagnoli