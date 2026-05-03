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Folgor Marlia retrocesso, la società: "Ripartiremo con ancora più determinazione"

lunedì, 11 maggio 2026, 08:42

Oggi è arrivata una retrocessione, maturata con la sconfitta nei play-out di Prima Categoria contro il Romagnano. Per quanto visto in campo, il risultato della partita è stato giusto. Il vero problema, però, non è stata solo la gara di oggi, ma l'essere arrivati a giocarci i play-out. La Folgor Marlia è una società storica, nata nel 1905, e nella sua lunga storia ha vissuto momenti difficili così come grandi soddisfazioni nella gestione della prima squadra. Anche questa volta andremo avanti, perché i calciatori passano, ma la società resta.

"Continueremo a lavorare con serietà – si legge in una nota della società – e a puntare sui nostri giovani, che rappresentano il presente e soprattutto il futuro della Folgor Marlia". Il presidente Gianluca Landi ha a sua volta dichiarato: "Le sconfitte fanno male, soprattutto in momenti come questi, ma fanno parte del calcio. Questa società ha attraversato tante battaglie nella sua storia e saprà rialzarsi anche stavolta, con umiltà e senso di appartenenza."

Il direttore generale Andrea De Luca ha aggiunto: "Ci assumiamo le responsabilità di questa stagione, ma da domani ripartiremo con ancora più determinazione, continuando a costruire e valorizzare il nostro settore giovanile e i ragazzi cresciuti con questi colori. Da parte della società faremo sempre tutto il possibile per il bene della Folgor Marlia, con impegno, responsabilità e rispetto verso questi colori e verso tutte le persone che ogni giorno stanno vicino alla società".