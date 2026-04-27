Rubriche



Il Bodymind Karate Team conquista 4 ori regionali nella categoria cadetti

mercoledì, 6 maggio 2026, 15:37

Il Bodymind Karate Team di Gossi torna dalle finali di Empoli di domenica 3 maggio con quattro campioni regionali. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti Sofia Giunta (42 kg), Bianca Azzena (Karate Ninja Club - 54 kg), Alberto Bellizzi (57 kg) e Andrea Bruno (47 kg).Questi ottimi risultati giungono dopo la bella prova di Niccolò Paoletti, Elisa Cerchi, Bianca Azzena e Sofia Giunta convocati in squadra regionale per il triangolare CTR di Bologna dove avevano conquistato un argento e un bronzo.

Oltre ai quattro campioni toscani si sono qualificati di diritto alle finali nazionali, in programma ad Ostia il 23 e 24 maggio, anche Beatrice Pezzica (42 kg) con un buon argento e Emanuele Puca (47 kg) con un bronzo.Gli atleti della Bodymind hanno dato vita ad incontri entusiasmanti con un tifo alle stelle.

Hanno ben figurato anche Diego Barone, che si è giocato il posto in finale contro il compagno di squadra ed amico Emanuele Puca in una gara dura e spettacolare, e Alessandro Seghetti che sfiora la qualificazione con un buon 5 posto al suo debutto nella cadetti 57 kg.Combattono bene ma escono al primo incontro Andrea Picari (52 kg) e Nicolò Bsile (47kg). Sfortunata la prova di Alessio Iacob che si ritira per un infortunio.

“Questi ottimi risultati a livello regionale ci fanno ben sperare per le finali nazionali di Ostia, dove i nostri atleti sono sicuro sapranno ben figurare – afferma il coach Riccardo Montini – Il lavoro in palestra e l’impegno dei ragazzi viene ripagato da grandi soddisfazioni per tutti noi istruttori che ci dedichiamo con passione alla crescita dei ragazzi e alla diffusione dei valori dello sport”.