Il Bodymind Karate Team conquista 4 ori regionali nella categoria cadetti

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mercoledì, 6 maggio 2026, 15:37
Il Bodymind Karate Team di Gossi torna dalle finali di Empoli di domenica 3 maggio con quattro campioni regionali. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti Sofia Giunta (42 kg), Bianca Azzena (Karate Ninja Club - 54 kg), Alberto Bellizzi (57 kg) e Andrea Bruno (47 kg).Questi ottimi risultati giungono dopo la bella prova di Niccolò Paoletti, Elisa Cerchi, Bianca Azzena e Sofia Giunta convocati in squadra regionale per il triangolare CTR di Bologna dove avevano conquistato un argento e un bronzo.
Oltre ai quattro campioni toscani si sono qualificati di diritto alle finali nazionali, in programma ad Ostia il 23 e 24 maggio, anche Beatrice Pezzica (42 kg) con un buon argento e Emanuele Puca (47 kg) con un bronzo.Gli atleti della Bodymind hanno dato vita ad incontri entusiasmanti con un tifo alle stelle.
Hanno ben figurato anche Diego Barone, che si è giocato il posto in finale contro il compagno di squadra ed amico Emanuele Puca in una gara dura e spettacolare, e Alessandro Seghetti che sfiora la qualificazione con un buon 5 posto al suo debutto nella cadetti 57 kg.Combattono bene ma escono al primo incontro Andrea Picari (52 kg) e Nicolò Bsile (47kg). Sfortunata la prova di Alessio Iacob che si ritira per un infortunio.
“Questi ottimi risultati a livello regionale ci fanno ben sperare per le finali nazionali di Ostia, dove i nostri atleti sono sicuro sapranno ben figurare – afferma il coach Riccardo Montini – Il lavoro in palestra e l’impegno dei ragazzi viene ripagato da grandi soddisfazioni per tutti noi istruttori che ci dedichiamo con passione alla crescita dei ragazzi e alla diffusione dei valori dello sport”.
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:32
Stasera in Romagna gara due per il Bcl che proverà a chiudere i conti contro il Baskers Forlimpopoli: palla a due alle ore 21 per un match che si profila come non facile per i biancorossi
domenica, 3 maggio 2026, 21:18
I biancorossi si aggiudicano la prima gara playoff contro Baskers Forlimpopoli per 81 a 67: Trentin, Dubois e Valentini in doppia cifra. Mercolì 6 maggio, la gara di ritorno che potrebbe chiudere i conti con i romagnoli
sabato, 2 maggio 2026, 14:18
Il tempo dell'attesa è finito, poco più di 24 ore al lancio in aria della palla a due che darà il via alla lotteria dei play-off della stagione 2025/26: i biancorossi in campo al Palatagliate domenica con inizio alle ore 18,30 contro Forlimpopoli
lunedì, 27 aprile 2026, 07:40
I biancorossi, pur largamente rimaneggiati, riescono a vincere in casa della Virtus Siena per 88 a 84 e mantengono il primato al termine della stagione regolare: ora, da primi della classe, dovranno affrontare i play off per giocarsi la promozione